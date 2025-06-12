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n11 resmen el değiştirdi! Yeni sahibi dev yatırımla geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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n11 resmen el değiştirdi! Yeni sahibi dev yatırımla geliyor
N11, E-ticaret, Yatırım, Rekabet Kurumu, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

E-Ticaret platformu n11’in DMSF Holding’e devri tamamlandı. Rekabet Kurumu onayının ardından gerçekleşen satışla birlikte şirket, Türkiye e-Ticaret pazarında büyümeyi hedefleyen yeni bir döneme giriyor.

E-Ticaretin önemli oyuncularından n11, DMSF Holding’e resmen devredildi. Şirketten yapılan açıklamada, hisse devrinin gerçekleştiği ve Rekabet Kurumu onayının ardından satın alma sürecinin resmen tamamlandığı bildirildi.

Yeni sahibi DMSF Holding, bu satın almayla Türkiye e-Ticaret pazarına güçlü bir giriş yaptı. Açıklamada, platformun bugüne kadar oluşturduğu değer üzerine yeni fırsatlar inşa edilmesinin ve n11'in büyüme potansiyelinin desteklenmesinin hedeflendiği ifade edildi.

n11 resmen el değiştirdi! Yeni sahibi dev yatırımla geliyor - 1. Resim

ALTYAPI YATIRIMLARI BAŞLIYOR

DMSF Holding CEO’su Simon Schmid, Türkiye'deki e-Ticaret sektörünün hızlı büyümesini, teknolojik dönüşümünü ve tüketici alışkanlıklarındaki değişimi vurgulayarak, yaptıkları yatırımın bu potansiyele duydukları güvenin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Schmid,"n11’in sektördeki birikimine ve deneyimine güveniyoruz. Geleceğin dijital alışveriş alışkanlıklarını oluşturacak ekosistemi kurmak için gerekli altyapı yatırımlarını yapacağız" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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