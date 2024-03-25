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Haberler > Ekonomi > Yetki verildi, Düzce'nin 30 yıllık sorunu çözüldü

Yetki verildi, Düzce'nin 30 yıllık sorunu çözüldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yetki verildi, Düzce&#039;nin 30 yıllık sorunu çözüldü

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Düzce'de TOBB tarafından yetkilendirilmediklerinden dolayı süreç uzayan tır karnelerinde yeni bir dönem başlıyor. 1 Nisan'dan itibaren tır karnelerini TSO verebilecek.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi. Bıyık burada TSO üyelerinin taleplerinden oluşan dosyayı Hisarcıklıoğlu'na sundu. Görüşme sonucunda, üyelerin talep ettiği tır karnesinin TSO’dan temin edilmesi sorunu çözüme kavuşturuldu.

1 NİSAN'DAN İTİBAREN TSO VERECEK

Lojistik sektöründe faaliyet gösteren üyelerinin tır karnesi başvurularının ulaştırma hizmetleri biriminden yapılabilmesine rağmen TOBB tarafından yetkilendirilmedikleri için veremediklerini ifade eden Bıyık, "TOBB başkanımızla yapmış olduğumuz görüşme sonucunda üyelerimiz artık tır belgelerini de odamızdan temin edebilecekler. Talebimizi anında değerlendirmeye alması dolayısıyla TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyoruz. 30 yıldır çözülememiş olan tır karnesinin odamızdan verilmesini sorununu çözmek de bizlere nasip oldu. Tır karnesi belgesi hizmetinin, lojistik sektörümüze ve odamıza hayırlar getirmesini temenni ediyoruz” diye konuştu. Buna göre; daha önce başvuru işlemleri Düzce TSO Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü’nden yapılan ve çevre illerden temin edilen tır karnesi belgesi, 1 Nisan 2024 tarihi itibariyle Düzce TSO’dan temin edilebilecek.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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