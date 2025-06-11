Yılda 100 tane satıyor! 50 yıl dayanıklı... Sadece kış mevsiminde yapıyor

Kastamonu Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, unutulmaya yüz tutmuş asırlık Daday sandalyesi için coğrafi işaret alınacak. Büyük kısmı elle yapılan sandalyenin 50 yıl rahatlıkla kullanılabildiği belirtildi. Daday sandalyesi üreticisi Mustafa Hükümen, "Ortalama yılda 100 tane satıyoruz. Bu sandalyeyi genelde kış aylarında yapıyorum." açıklamasını yaptı.

Kastamonu Üniversitesi Ahşap Kültürünü Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKAUM) Doç. Dr. Ümmü Karagöz İşleyen ve Doç. Dr. Osman Emre Özkan öncülüğünde öğrenciler, bölgenin simgelerinden biri olan Daday sandalyesinin üretim sürecini deneyimledi.

Atölye çalışmasında katılımcılara geleneksel el işçiliğiyle üretilen sandalyelerin hangi aşamalardan geçtiği anlatıldı. Ahşap seçimi, şekillendirme, montaj ve doğal cilalama gibi süreçler, zanaatkar Mustafa Hükümen eşliğinde uygulamalı olarak öğrencilere gösterildi. Öğrenciler, üretim sürecine birebir katılarak geleneksel teknikleri de öğrenme fırsatı buldu.

Daday ilçesinde sandalye üretiminde son usta olarak kalan zanaatkar Mustafa Hükümen, bu mesleğe 2009 yılında başladığını söyledi. Hükümen sözlerine şöyle devam etti:

"Dalay'da Halk Eğitim Merkezi ile İŞKUR'un ortak düzenlemiş olduğu bir kurs vardı. O kurstan sonra 15-16 yıldır ben bu mesleği yapıyorum, yani Daday sandalyesi üretiyorum. Bunu eskiden köylüler yapıyordu. Bu aslında Akpınar sandalyesi diye başladı. Biz bunu 2009 yılında ilçeyi almış olduk, Daday sandalyesi yaptık. Kursiyerlerle beraber biz, okullar arasında düzenlenen bir yarışmaya girdik. Bu yarışmada üçüncü olduk. Ondan sonra ismi Daday sandalyesi oldu. O şekilde devam ettik.

"50 YIL BOZULMADAN KULLANILABİLİYOR"

Kayın ağacından yapılan sert bir ağaçtır. Kurulduğunda bir daha bozulmayan yani 40-50 yıl rahatlıkla bozulmadan kullanabilen bir ham maddesi olduğu için tercih ediliyor. Bu sandalye çamdan ya da köknar ağacından yapılmıyor. Sandalyenin büyük bir kısmını elle yapıyoruz. Ortalama yılda 100 tane falan satıyoruz. Bu sandalyeyi genelde kış aylarında yapıyorum"