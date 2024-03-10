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Yılın ilk karpuzu cep yakıyor! Esnaf dilimle satıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yılın ilk karpuzu cep yakıyor! Esnaf dilimle satıyor
Bilecik, Fiyat, Haber

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yılın ilk karpuzları tezgahlarda yerini aldı ancak fiyatları cep yakıyor. Esnaf tanesi 300 lirayı bulan karpuzları vatandaştan gelen talep doğrultusunda dilimle satışa sunuyor.

Bilecik’in Hürriyet Mahallesi’nde İran karpuzu olarak pazardaki yerini alan karpuzun kilosu 50 liradan satışa sunuldu. Karpuzun fiyatı da ortalama 300-400 lirayı buldu. Esnaf bu fiyatı yüksek bulan tüketicilere karpuzu dilimle satmaya başladı.

DİLİMİ 70 TL

Bilecik Kapalı Pazarı’nda meyve satışı yapan Kadir Demirbaş, vatandaştan gelen talep üzerine karpuzu alınabilir ölçülerde keserek satışa sunduğunu ifade etti. Bazılarını ikiye bölen, bazılarını ise çeyrek dilimler halinde kesen Demirbaş, karpuzları streç filmle sarıp, dilimini 70 liradan tüketiciye satmaya başladı. Demirbaş yaptığı açıklamada, "Pazar eskisi gibi dolmuyor. Başta karpuz olmak üzere yaz meyveleri sezona pahalı giriş yaptı. Bu yüzden karpuzu dilimle satmaya başladık" dedi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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