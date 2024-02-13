Yılın üçüncü halka arzı geliyor! Sıra Limak Doğu Anadolu Çimento'da...

Bu yıl daha kontrollü ilerleyen halka arzlara yenisi ekleniyor. Bu hafta işlem görmeye başlayacak Pasifik Donanım ve Bor Şeker’in ardından, Limak Doğu Anadolu Çimento da talep toplamaya başlayacak. Yatırımcılar “Limak Doğu Anadolu Çimento’nun halka arzı ne zaman, fiyatı kaç TL, kaç lot dağıtacak, ne zaman işlem görmeye başlayacak” gibi soruların cevaplarını merak ediyor. 14, 15, 16 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek talep toplama ve halka arza dair tüm bilgiler haberimizde…

Türkiye Gazetesi Özel – Borsa İstanbul’da yılın üçüncü halka arzı bu hafta gerçekleşecek. Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları için 14, 15 ve 16 Şubat tarihlerinde talep toplanacak. Halk Yatırım liderliğinde gerçekleşecek halka arz kapsamında; 155 milyon 930 bin adet hissenin satışı, pay başına 16,20 TL’den gerçekleştirilecek. LMKDC koduyla işlem görecek şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık olarak 2 milyar 526 milyon TL’yi bulacak.

PATEK’TE İŞLEMLER BUGÜN BAŞLIYOR

Halka arzlarda ocak ayının pas geçilmesinin ardından ilk işlem “Pasifik Donanım Yazılım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.” (PATEK) şirketi için gerçekleşmişti. 6 ve 7 Şubat tarihlerinde talep toplayan şirketin hisseleri bugün işlem görmeye başlayacak. PATEK için 2 milyon 390 bin 45 bireysel yatırımcının talebi karşılandı. Ancak 35 TL’den halka arzı gerçekleşen hisseden her yatırımcı 8 adet alabildi. Böylece yatırımcı başına 280 TL’lik pay düştü.

BOR ŞEKER 15 ŞUBAT’TA AÇILACAK

İkinci halka arz ise Bor Şeker A.Ş. tarafından gerçekleştirildi. 7, 8 ve 9 Şubat’ta talep toplama işlemi tamamlanan BORSK için 2 milyon 598 bin 930 yatırımcının talebi karşılandı. 26,50 TL’den gerçekleşen halka arzda, her yatırımcı 16 lot alabildi. Böylece katılımcı başına 424 TL’lik yatırım gerçekleşti. Şirketin hisselerinin 15 Şubat’ta işlem görmeye başlaması bekleniyor.

3 ŞİRKETTEN 5,3 MİLYAR TL’LİK ARZ

Yarın talep toplamaya başlayacak Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. de dikkate alındığında, gerçekleşen ilk 3 halka arzın büyüklüğü yaklaşık olarak 5,3 milyar TL’yi aşacak. 2023 yılında 56 şirket Borsa İstanbul’a “merhaba” demişti. Bu şirketler halka arzlardan yaklaşık 80 milyar TL gelir elde etti. Öte yandan SPK, halka arz kriterleri konusunda güncellemeye gitmişti. Buna göre şirketlerin 2023 yılında en az 750 milyon TL ciro elde etmeleri ve aktif büyüklüklerinin de 1,5 milyar TL’nin altında olmaması gerekecek.