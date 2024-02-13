300 dolara dayanan BİST dünyanın da zirvesinde! CDS risk primi geriliyor, yabancı akın ediyor

Borsada son dakika… TL bazında rekorlara doymayan BİST100 endeksi, 300 dolar seviyesine yaklaşarak dolar bazında da 2024 başından itibaren yüzde 18,30 prim yaptı. Böylece Türkiye borsası, Arjantin ve Mısır ile birlikte en çok kazandıran ülke endeksleri arasında yer aldı. Analistler borsada 9000 seviyesinin psikolojik bir destek olarak ‘aşağıda’ takip edileceğini belirterek “9 Şubat ile biten haftaya kadar 250 milyon doların üzerinde yabancı alımı söz konusu. Kâr satışları gelse de bu yükseliş hareketi 9600’lere kadar devam edebilir” değerlendirmesinde bulunuyor. Türkiye’nin güven veren piyasa olarak öne çıkması, ülke risk priminde de tekrar 300 seviyesine doğru gerilemeyi beraberinde getirdi. Son bir haftada Türk kamu kurumları tarafından düzenlenen dış borçlanma ihalelerine toplamda 6 kat teklif geldi. Bu durum yabancı yatırımcıların güvenini teyit etti.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi rekor serisine devam ederken haftanın ilk işlem gününde 9174’ten gerçekleşen kapanış, dolar bazında da önemli noktalara geldi. Borsa endeksi son kapanışı itibarıyla, psikolojik 300 dolar sınırına oldukça yaklaştı. 13 Şubat işlemlerinde 298,80 seviyesinde bulunan endeks, yılbaşından itibaren dolar bazında yüzde 18,30 prim yaparak, küresel piyasalarda Arjantin ve Mısır’la birlikte en fazla kazandıran gelişen ülke piyasası oldu.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Borsada 12 Şubat işlemlerinde Vestel, yüzde 9,99 primle en çok yükselen hisse oldu. Onu Gübre Fabrikaları (%9,96) ve BİO Enerji (%9,91) izledi. PENTA Teknoloji, AKÇANSA Çimento ve Otokar (%2,30/%1,70 arasında sınırlı değer kayıpları ile) en çok gerileyen hisseler arasında yer aldı.

İş Bankası, Vestel, Turkcell, Gübre Fabrikaları ve HEKTAŞ en çok para girişi olan hisseler olarak öne çıkarken; Türk Hava Yolları, 1000 Yatırımlar Holding, Sabancı Holding, TÜPRAŞ ve Koç Holding para çıkışı yaşanan hisseler ilk hisseler arasında bulundu.

BORSA NEDEN YÜKSELİYOR

Merkez Bankasında Başkanlık değişimi sürecinin başarılı yönetilmesi ve ardından verilen mesajlarla birlikte rasyonel ekonomik politikaların devam edeceğinin vurgulanması, Türk lirası varlıklara yabancı yatırımcı ilgisini artırdı. 2024 yılında, 9 Şubat ile biten haftaya kadar borsada yabancı yatırımcıların 250 milyon doların üzerinde net alım yaptığı belirtiliyor. ABD ile F-16 uçaklarının alımı konusunda yaşanan ilerleme ve İsveç’in NATO üyeliğine verilen onayla birlikte Türkiye’nin batı ile olan ilişkilerinin pozitif yönde gelişmesi de piyasalarda pozitif havayı destekledi.

CDS RİSK PRİMİ GERİLİYOR

Bütün bu gelişmeler yaşanırken Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi de şubat başında bulunduğu 334 seviyesinden hızla gerilemeye başladı ve 303 puana düştü. CDS’lerde yaşanan bu gerileme dış borçlanmalarda da kendini gösterdi. Geride kalan bir haftalık süreçte Eximbank, Türkiye Varlık Fonu ve Hazine tarafında gerçekleştirilen dış borçlanma ihaleleri ile 4 milyar dolarlık kaynak temin edildi. Ancak ihalelere gelen toplam talep 24 milyar dolar seviyesine yaklaştı. Bu yüksek ilgi yabancı yatırımcının duyduğu güveni de teyit etti.

BORSADA HEDEF VE BEKLENTİ

Analistler borsada artık 9000 seviyesinin psikolojik bir destek olarak “aşağıda” takip edileceğini belirterek, “Şu anda geriye bakıldığında en yakın zirveler olarak öne çıkan 312 dolara doğru bir hareketlenme söz konusu olabilir. Bu da endeksteki yükselişin 9600’lere kadar varabileceğini bize gösteriyor. 9000 puan altına sarkmalar yaşanırsa 8750-8850 bandı, daha itibar edilir bir destek olarak karşımıza çıkacaktır” değerlendirmesinde bulunuyor.

SON DAKİKA ŞİRKET HABERLERİ

Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) ile Elin Enerji arasında 26 MW GES yatırımı sözleşmesi imzalandı.

ASCE GYO Gaziantep’te 41 bin metrekare alana yapılacak proje için kat karşılığı anlaşmaya vardı.

CW Enerji, yurt içinde bir şirketle çatı tipi GES üzerine 3,30 milyon dolar tutarında anlaşma yaptı.

Tureks Turunç Madencilik (MARBL) ABD’den 277 bin dolarlık mermer siparişi aldı.

Smart Güneş Teknolojileri (SMRTG) yurt içinde bir şirketle 10 milyon dolar tutarında paneli satış sözleşmesi imzaladı.

BU BİLANÇOLARA DİKKAT

Son açıklanan bilançolara bakıldığında ARENA Bilgisayar, 2023’te, %109 artışla 228,90 milyon TL kâr elde ettiğini duyuru.

Bugün ise TAV Havalimanları, TOFAŞ Oto Fabrikaları ve İş Bankası’nın bilançosu takip edilecek.