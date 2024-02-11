Borsada 4 yılda tam yüzde 4000 yükseliş! Pandemi sonrasında öyle bir uçtu ki...

Türkiye’de Covid-19 salgınının 4. yıl dönümü yaklaşıyor. O dönemde her alanda olduğu gibi borsada da ciddi çalkantı yaşandı. En büyük şirketlerden THY 7,41 TL fiyatla dip yapmıştı. Bugün 294,75 TL’ye kadar yükselen THYAO hissesi 4 yılda tam 40 kat prime imza attı. Yatırımcılar “THYAO hedef fiyat”, “THY 2024 beklenti”, “THY hissesi ne olur” gibi soruların cevabı ararken; geçtiğimiz günlerde açıklanan ocak ayı yolcu rakamları, yüzde 8,1 artışla sevindirdi. Analistler de yaklaşan bayramlar, turizm ve yaz sezonu gibi beklentilerle birlikte, uzun vadede ulaştırma sektörünün pozitif seyrini sürdürmesini bekliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi 9000 bin puanı aşarak tüm zamanların rekor seviyelerinde bulunurken; bu süreçte hisse senetleri de yeni zirvelerini test ediyor. Sıkı para politikasının devrede olduğu bu dönemde sektörler arasında ayrışmalar dikkat çekiyor. Finansman maliyetlerinin yüksekliği sebebiyle reel sektör şirketleri daha geriden geliyor. Özellikle borçlanmak zorunda kalan şirketler yüksek faiz maliyeti sebebiyle vasat performans gösteriyor.

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ POZİTİF

Öte yandan sıkı para politikasından daha az etkilenen “hizmet” ağırlıklı sektörler ise daha yüksek performansla öne çıkıyor. Son yükselişte bu alanda bulunan ve yüksek seyreden dövizden de destek bulan “Ulaştırma” sektör hisselerinde ciddi primlenmeler dikkat çekti. Bayrak taşıyıcı şirket Türk Hava Yolları, 9 Şubat kapanışını 294,75 TL’den gerçekleştirerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Böylece THYAO sadece 2024 yılının ilk 6 haftasında %28,94 getiriye imza attı.

ALTINI DA DOLARI DA GERİDE BIRAKTI

THYAO geçen hafta yüzde 4,71 primlenirken, son 1 yıllık süreçte %131,72 yükselerek yatırımcısını enflasyona karşı da korudu. Aynı zamanda altın, döviz, mevduat gibi yatırım enstrümanlarının da getirilerinin çok üzerinde kazanç sağladı. 2020 yılının mart ayında pandemi Türkiye’de başladığında 7,41 ile dip seviyesini gören THYAO, son kapanışı itibarıyla 39,70 kat arttı ve yatırımcısına o tarihten itibaren yaklaşık %4000 getiri sağladı.

THY HEDEF VE BEKLENTİ

Bugün borsanın işlem hacmi en yüksek hissesi haline gelen ve geçen hafta BİST100’deki toplam işlem hacminin yaklaşık yüzde 10’un gerçekleştiği hisseye, yatırımcıların da ilgisi yüksek. “THYAO hedef fiyat”, “THY 2024 beklenti”, “THY hissesi ne olur” gibi soruların cevabı aranırken; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu; geçen hafta yaptığı açıklamada; 2024 yılının ocak ayında hizmet verilen toplam yolcu trafiğinin, 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 8,1 yükseldiğini ve toplamda 14,74 milyon yolcuya hizmet verildiğini bildirdi.

MEVSİMİ YAKLAŞIYOR

Bu arada piyasa analistleri, borsanın genelinde yaşanabilecek kâr satışlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek; yaklaşan bayramlar, turizm ve yaz sezonu beklentileriyle birlikte Ulaştırma sektör hisselerinin uzun vadede pozitif seyrini sürdürmesini bekliyor.

Sektörün diğer hissesi olan Pegasus da benzer performans sergiledi. 2024 yılında yüzde 23,48 artış gösteren PGSUS hissesinde, son 1 yıllık getiri yüzde 74,84 olarak gerçekleşti.