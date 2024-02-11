Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Borsada 4 yılda tam yüzde 4000 yükseliş! Pandemi sonrasında öyle bir uçtu ki...

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Borsada 4 yılda tam yüzde 4000 yükseliş! Pandemi sonrasında öyle bir uçtu ki...
    Borsa, Thy, Türk Hava Yolları, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye’de Covid-19 salgınının 4. yıl dönümü yaklaşıyor. O dönemde her alanda olduğu gibi borsada da ciddi çalkantı yaşandı. En büyük şirketlerden THY 7,41 TL fiyatla dip yapmıştı. Bugün 294,75 TL’ye kadar yükselen THYAO hissesi 4 yılda tam 40 kat prime imza attı. Yatırımcılar “THYAO hedef fiyat”, “THY 2024 beklenti”, “THY hissesi ne olur” gibi soruların cevabı ararken; geçtiğimiz günlerde açıklanan ocak ayı yolcu rakamları, yüzde 8,1 artışla sevindirdi. Analistler de yaklaşan bayramlar, turizm ve yaz sezonu gibi beklentilerle birlikte, uzun vadede ulaştırma sektörünün pozitif seyrini sürdürmesini bekliyor.

    TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi 9000 bin puanı aşarak tüm zamanların rekor seviyelerinde bulunurken; bu süreçte hisse senetleri de yeni zirvelerini test ediyor. Sıkı para politikasının devrede olduğu bu dönemde sektörler arasında ayrışmalar dikkat çekiyor. Finansman maliyetlerinin yüksekliği sebebiyle reel sektör şirketleri daha geriden geliyor. Özellikle borçlanmak zorunda kalan şirketler yüksek faiz maliyeti sebebiyle vasat performans gösteriyor.

    ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ POZİTİF

    Öte yandan sıkı para politikasından daha az etkilenen “hizmet” ağırlıklı sektörler ise daha yüksek performansla öne çıkıyor. Son yükselişte bu alanda bulunan ve yüksek seyreden dövizden de destek bulan “Ulaştırma” sektör hisselerinde ciddi primlenmeler dikkat çekti. Bayrak taşıyıcı şirket Türk Hava Yolları, 9 Şubat kapanışını 294,75 TL’den gerçekleştirerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Böylece THYAO sadece 2024 yılının ilk 6 haftasında %28,94 getiriye imza attı.

    Borsada 4 yılda tam yüzde 4000 yükseliş! Pandemi sonrasında öyle bir uçtu ki...

    ALTINI DA DOLARI DA GERİDE BIRAKTI

    THYAO geçen hafta yüzde 4,71 primlenirken, son 1 yıllık süreçte %131,72 yükselerek yatırımcısını enflasyona karşı da korudu. Aynı zamanda altın, döviz, mevduat gibi yatırım enstrümanlarının da getirilerinin çok üzerinde kazanç sağladı. 2020 yılının mart ayında pandemi Türkiye’de başladığında 7,41 ile dip seviyesini gören THYAO, son kapanışı itibarıyla 39,70 kat arttı ve yatırımcısına o tarihten itibaren yaklaşık %4000 getiri sağladı.

    Borsada 4 yılda tam yüzde 4000 yükseliş! Pandemi sonrasında öyle bir uçtu ki...

    THY HEDEF VE BEKLENTİ

    Bugün borsanın işlem hacmi en yüksek hissesi haline gelen ve geçen hafta BİST100’deki toplam işlem hacminin yaklaşık yüzde 10’un gerçekleştiği hisseye, yatırımcıların da ilgisi yüksek. “THYAO hedef fiyat”, “THY 2024 beklenti”, “THY hissesi ne olur” gibi soruların cevabı aranırken; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu; geçen hafta yaptığı açıklamada; 2024 yılının ocak ayında hizmet verilen toplam yolcu trafiğinin, 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 8,1 yükseldiğini ve toplamda 14,74 milyon yolcuya hizmet verildiğini bildirdi.

    MEVSİMİ YAKLAŞIYOR

    Bu arada piyasa analistleri, borsanın genelinde yaşanabilecek kâr satışlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek; yaklaşan bayramlar, turizm ve yaz sezonu beklentileriyle birlikte Ulaştırma sektör hisselerinin uzun vadede pozitif seyrini sürdürmesini bekliyor.

    Sektörün diğer hissesi olan Pegasus da benzer performans sergiledi. 2024 yılında yüzde 23,48 artış gösteren PGSUS hissesinde, son 1 yıllık getiri yüzde 74,84 olarak gerçekleşti.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BorsaThyTürk Hava Yolları
    Haberler > Ekonomi > Borsada 4 yılda tam yüzde 4000 yükseliş! Pandemi sonrasında öyle bir uçtu ki...
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Uzman isimden 'Sevgililer Günü' uyarısı: Fiyatlar önce şişirilip sonra indirilecek - EkonomiUzman uyardı: Sevgililer Günü'nde fiyat oyunlarına dikkat!SSK ve Bağ-Kur emeklileri üç maaş birden alabilir! SGK özel koşulları paylaştı, bu detayı kimse bilmiyor - EkonomiSSK ve Bağ-Kur emeklileri üç maaş birden alabilir! SGK özel koşulları paylaştı, bu detayı kimse bilmiyorAselsan geliştirdi, 400 binden fazla binaya uygulandı! Depremde yıkılacak binayı önceden tespit ediyor - EkonomiAselsan geliştirdi, 400 binden fazla binaya uygulandı!Türkler dünyayı inşa ediyor! 133 ülkede 11 bin proje yaptık - EkonomiTürkler dünyayı inşa ediyor! 133 ülkede 11 bin proje yaptıkAK Partili belediyeden işçilere okkalı zam! En düşük maaş 34 bin liraya çıktı - EkonomiAK Partili belediyeden işçilere okkalı zam!İş dünyası çaresiz kaldı! Günlük 200 dolara işçi bulamıyorlar - EkonomiGünlük 200 dolara işçi bulamıyorlarBorsada alarm zilleri! Dokuz hafta üst üste düştü - EkonomiDokuz hafta üst üste düştüUzman isim uyardı: 250 TL altındaki yağlardan kaçın! Kansere yol açabilir - Ekonomi250 TL altındaki yağlardan kaçın! Kansere yol açabilirSütçüden yeni satış stratejisi: Maaş zamlarına göre fiyat veriyor - EkonomiSütçüden yeni satış stratejisie-Devlet'ten emekli adaylarına müjde! Tek tıkla maaş hesaplama dönemi başladı - EkonomiTek tıkla maaş hesaplama dönemi başladı
    Sonraki Haber Yükleniyor...