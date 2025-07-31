Yine Adana yine gıda skandalı! Vatandaşa yedireceklerdi, 5 ton yakalandı

Adana'da bağırsak ile paça (ayak) üretimi yapan işletmelere yönelik denetimler devam ediyor. Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı işletmelere göz açtırılmıyor.

5 TON YAKALANDI

Kentte yapılan denetimler kapsamında ruhsatsız olarak sağlıksız koşullarda üretim yapan bir işletmede 5 bin 140 kilogram paça, 100 kilogram işlenmek üzere hazırlanan bağırsak ve 50 metre kurutulmuş bağırsak ele geçirildi.

HEPSİ İMHA EDİLECEK

Ürünlere imha edilmek üzere ekipler tarafından el konurken, sorumlular hakkında idari yaptırım uygulandı.

AT VE EŞEK ETİ SKANDALI

Öte yandan Adana son dönemde at ve eşek eti skandallarıyla gündeme geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde kentteki çok sayıdaki işletmede "dana" diye "at ve eşek eti" satıldığı tespit edildi.

Adana'da at ve eşek eti sattığı tespit edilen işletmeler: