Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Yine Adana yine gıda skandalı! Vatandaşa yedireceklerdi, 5 ton yakalandı

Yine Adana yine gıda skandalı! Vatandaşa yedireceklerdi, 5 ton yakalandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Adana, Paça, Bağırsak, Hijyen, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dönemde at ve eşek eti skandalıyla gündeme gelen Adana'da yapılan denetimler bir gıda skandalını daha ortaya çıkardı. Ruhsatsız ve hijyen kurallarının hiçe sayıldığı bir işletmede 5 tondan fazla paça, bağırsak ele geçirildi. Vatandaşa yedirilmek için hazırlanan ürünlerin hepsine imha edilmek üzere el kondu. 

Adana'da bağırsak ile paça (ayak) üretimi yapan işletmelere yönelik denetimler devam ediyor. Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı işletmelere göz açtırılmıyor. 

5 TON YAKALANDI 

Kentte yapılan denetimler kapsamında ruhsatsız olarak sağlıksız koşullarda üretim yapan bir işletmede 5 bin 140 kilogram paça, 100 kilogram işlenmek üzere hazırlanan bağırsak ve 50 metre kurutulmuş bağırsak ele geçirildi.

Yine Adana yine gıda skandalı! Vatandaşa yedireceklerdi, 5 ton yakalandı - 1. Resim

HEPSİ İMHA EDİLECEK 

Ürünlere imha edilmek üzere ekipler tarafından el konurken, sorumlular hakkında idari yaptırım uygulandı.

Yine Adana yine gıda skandalı! Vatandaşa yedireceklerdi, 5 ton yakalandı - 2. Resim

AT VE EŞEK ETİ SKANDALI

Öte yandan Adana son dönemde at ve eşek eti skandallarıyla gündeme geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde kentteki çok sayıdaki işletmede "dana" diye "at ve eşek eti" satıldığı tespit edildi. 

Yine Adana yine gıda skandalı! Vatandaşa yedireceklerdi, 5 ton yakalandı - 3. Resim

Adana'da at ve eşek eti sattığı tespit edilen işletmeler: 

Yine Adana yine gıda skandalı! Vatandaşa yedireceklerdi, 5 ton yakalandı - 4. Resim

Yine Adana yine gıda skandalı! Vatandaşa yedireceklerdi, 5 ton yakalandı - 5. Resim

Yine Adana yine gıda skandalı! Vatandaşa yedireceklerdi, 5 ton yakalandı - 6. Resim

Yine Adana yine gıda skandalı! Vatandaşa yedireceklerdi, 5 ton yakalandı - 7. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi, kırılmadık kemiğini bırakmadı! Eli paramparça, kafatasında zımbalar...Günde ortalama 68 bin tane solunuyor! Uzmanı uyardı: Bu parçacıklar kana karışarak hastalıklara davetiye çıkarıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Doğu Karadeniz'in 6 aylık bal ihracatı 1,2 milyon doları aştı - EkonomiDoğu Karadeniz'in 6 aylık bal ihracatı 1,2 milyon doları aştıTürkiye ekonomisi için kritik veri! İhracat ve ithalat rakamları açıklandı - Ekonomiİhracat ve ithalat rakamları açıklandıHizmet Üretici Fiyat Endeksi haziranda aylık ve yıllık bazda arttı - EkonomiHizmet Üretici Fiyat Endeksi haziranda aylık ve yıllık bazda arttıBacasız sanayiden Türkiye ekonomisine dev katkı... 6 ayda rekor gelir sağlandı - EkonomiBacasız sanayiden ekonomiye dev katkıKredi kartı faizlerinde değişiklik! Yarın başlıyor, işte yeni oranlar - EkonomiKredi kartı faizlerinde değişiklik!MTV, gelir vergisi ve ehliyet yenileme... Bugün son gün, kaçıran 7 bin 423 lira fazla ödeyecek - EkonomiBugün son gün, kaçıran 7.423 TL fazla ödeyecek
Sonraki Haber Yükleniyor...