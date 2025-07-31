Yine Adana yine gıda skandalı! Vatandaşa yedireceklerdi, 5 ton yakalandı
Son dönemde at ve eşek eti skandalıyla gündeme gelen Adana'da yapılan denetimler bir gıda skandalını daha ortaya çıkardı. Ruhsatsız ve hijyen kurallarının hiçe sayıldığı bir işletmede 5 tondan fazla paça, bağırsak ele geçirildi. Vatandaşa yedirilmek için hazırlanan ürünlerin hepsine imha edilmek üzere el kondu.
Adana'da bağırsak ile paça (ayak) üretimi yapan işletmelere yönelik denetimler devam ediyor. Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı işletmelere göz açtırılmıyor.
5 TON YAKALANDI
Kentte yapılan denetimler kapsamında ruhsatsız olarak sağlıksız koşullarda üretim yapan bir işletmede 5 bin 140 kilogram paça, 100 kilogram işlenmek üzere hazırlanan bağırsak ve 50 metre kurutulmuş bağırsak ele geçirildi.
HEPSİ İMHA EDİLECEK
Ürünlere imha edilmek üzere ekipler tarafından el konurken, sorumlular hakkında idari yaptırım uygulandı.
AT VE EŞEK ETİ SKANDALI
Öte yandan Adana son dönemde at ve eşek eti skandallarıyla gündeme geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde kentteki çok sayıdaki işletmede "dana" diye "at ve eşek eti" satıldığı tespit edildi.
Adana'da at ve eşek eti sattığı tespit edilen işletmeler: