Yüksek faiz, konut hayalini de vurdu! Konut kredisinde taksitler, neredeyse 2 asgari ücret! 1 milyon TL kredi çeken, bakın ne ödüyor?

Enflasyonla mücadele için artan faizler; konut kredilerini de vurdu. Ev hayali kuranlar “en ucuz ev kredisi”, “en uygun konut kredisi” aramalarını artırırken; bugün 1 milyon TL için sunulan en düşük oran %2,94 olarak öne çıkıyor. Bu orandaki kredinin 120 ayda geri ödemesi 3 milyon 645 bin TL oluyor. Ana para hariç faiz yükü %264 gibi oldukça yüksek gerçekleşiyor. 10 yıl boyunca ayda 30 bin 337 TL olarak ödenecek taksitler ise, bugünkü asgari ücretin neredeyse iki katına denk geliyor!

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Son dönemde depremlerle birlikte gündem olan kentsel dönüşüm, yükselen inşaat maliyetleri, arsa stokunun azlığı, yabancılara satışların gerilemesi, yerlilerin alım için yurt dışına yönelmesi ve fiyatlarda durgunluk sebebiyle artık bir yatırım aracı olarak görülmemesi gibi konularla uğraşan konut sektörü, yükselen faiz oranlarının da kıskacı altında. 2023 yılında toplam satışlarda yüzde 17,5 gerileme yaşanmıştı. Ülke genelinde konut satışları da 1 milyon 226 bin adede gerilemişti.

KREDİLİ SATIŞLAR DÜŞÜYOR

Son açıklanan verilere göre 2024 yılının ilk iki aylık döneminde konut satışı; 2023 Ocak-Şubat dönemine göre %2 geriledi ve 174 bin 210 olarak gerçekleşti. TÜİK tarafından açıklanan rakamlarda; Ocak-Şubat 2024 döneminde banka kredisi kullanılarak satın alınan konut adedi ise toplamda 14 bin 742’yi buldu. Yani toplam satışların sadece yaklaşık yüzde 8,5’i kredili satıldı. 2023’ün ilk iki ayında göre bakıldığında kredili satışlarda %56,10 gerileme yaşandı. Yükselen faiz oranları, konutta kredi talebini düşürdü.

120 AY VADE EN UYGUN KONUT KREDİSİ

Konut kredisi faiz oranlarına bakıldığında ise en uygun oranlı finansman, Akbank tarafından “İlk Evim” kampanyası ile sunuluyor. Geçen hafta TCMB tarafından gerçekleştirilen faiz artışı sonrası henüz bir güncelleme yapılmayan bu kredi paketinde oran yüzde 2,94 olarak öne çıkıyor. Bu oranla 10 yıllık çekilen 1 milyon TL kredinin aylık taksiti 30 bin 337 TL’yi buluyor. 120 ayda geri ödeme 3 milyon 645 bin TL olarak gerçekleşiyor. Bu arada aylık taksitler neredeyse iki asgari ücrete denk geliyor.

500 BİN TL - 60 AY VADE EN DÜŞÜK EV KREDİSİ

Bu arada 60 ay vadede de en düşük oran 2,94 olarak gerçekleşiyor. Bu denklemde 500 bin TL kredi için aylık taksitler 20 bin 044 TL olarak ödeniyor. Toplam geri ödeme ise 1 milyon 205 bin TL’yi buluyor.

Yapılan hesaplamalara göre 10 yıllık kredilerde ana para hariç faiz yükü yüzde 264 ve 5 yıllık kredilerde ise yüzde 141 olarak gerçekleşiyor.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ NE DİYOR?

Sektör temsilcileri, son iki yıl kapsam dışı bırakıldığında, geçmişte konut satışlarının ortalama yüzde 35’inin kredi kullanarak gerçekleştiğini hatırlatarak, “Son dönemlerde konut yatırımının reel olarak da kaybettirmeye başlaması sektörü etkiliyor. Şu anda satışlar KKM’den dönenlerin, yükselen altın ve dövizini satanların alımları, şirket bünyesinde sunulan senetli ödeme seçenekleri ve faizsiz finansman kuruluşlarının sağladığı imkanlarla gerçekleşiyor. Genelde oturmak için ev alınıyor” şeklinde konuşuyor.