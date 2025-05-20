Yüksekliği 65 metre! 13 bin kişinin elektriğini karşılıyor

Erzincan'da Tuzla Çayı üzerinde, sulama ve elektrik enerjisi üretimi amacıyla 1969-1988 yılları arasında inşa edilen 65 metre yüksekliğindeki Tercan Barajı, bölgede 13 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılıyor.

Erzincan’ın Tercan ilçesi sınırları içerisinde yer alan baraj bölgeye hayat veriyor.

Akarsu yatağından yüksekliği 65 metre olan baraj, içerisinde depoladığı 176 metre küp su ile 14 bin 184 dekar tarım arazisinin modern sistem ile sulanmasını sağlarken, ortalama 42 milyon 964 bin 470 kilovatsaat elektrik üretimi ile 13 bin kişinin ihtiyaç duyduğu tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabiliyor.

TERCAN BARAJI HAKKINDA

Erzincan`da Tuzla Çayı üzerinde, sulama ve elektrik enerjisi üretimi amacıyla 1969-1988 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır.

Tercan’ın yaklaşık 5 kilometre güney doğusunda yer almaktadır. Depoladığı 176 metreküp su ile 14.184 dekar tarım arazisinin modern sistem ile sulanması ve ortalama 42.964.470 kilovatsaat elektrik üretimi ile 12.980 kişinin ihtiyaç duyduğu tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilmektedir. Tercan barajı, tuzla çayı üzerinde, toprak dolgu tipinde 57 metre gövde yüksekliğine sahip olan bu barajın yüzölçümü 10 kilometrekaredir.

Sulama ve enerji amaçlı olarak inşa edilmiştir. Baraj gölü gövde seddinin gerisinde Tuzla çayı boyunca yaklaşık olarak 12,5 kilometre kadar uzanmaktadır. Gölün toplam su hacmi 178 milyon metreküp kadardır.