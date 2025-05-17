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Yunanistan'da borçlar patladı! 1 milyon kişi faturalarını ödeyemedi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yunanistan&#039;da borçlar patladı! 1 milyon kişi faturalarını ödeyemedi
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yunanistan'da elektrik faturaları adeta patladı. Yaklaşık 5 milyon abone borçlarını ödeyemedi. Gecikmiş borçların toplam tutarının 3,2 milyar avroya ulaştığı belirtildi.

Yunanistan'da 2024'te 5 milyon aboneden yaklaşık 1 milyonunun elektrik faturasını zamanında ödemediği bildirildi.

Yunanistan'da borçlar patladı! 1 milyon kişi faturalarını ödeyemedi - 1. Resim

TOPLAM BORÇ DUDAK UÇUKLATTI

Enerji, Atık ve Su Düzenleme Kurumunun (RAAEY) 2024 yıllık raporuna göre, Yunanistan'da abonelerin yaklaşık 5'te biri elektrik faturasını zamanında ödemedi.

Raporda, gecikmiş borçların toplam tutarının 3,2 milyar avroya ulaştığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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