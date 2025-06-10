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Haberler > Ekonomi > Yüz binlerce kişiye iş kapısı açıldı, başvuran yerleşti! Bakan Işıkhan 5 aylık rakamı açıkladı

Yüz binlerce kişiye iş kapısı açıldı, başvuran yerleşti! Bakan Işıkhan 5 aylık rakamı açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yüz binlerce kişiye iş kapısı açıldı, başvuran yerleşti! Bakan Işıkhan 5 aylık rakamı açıkladı
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) insanlara iş kapısı açmaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un ocak-mayıs döneminde 614 bin 586 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İŞKUR'un yılın ilk beş ayındaki istihdam faaliyetlerine ilişkin verileri paylaştı.

 Yüzbinlerce kişiye iş kapısı açıldı, başvuran yerleşti! Bakan Işıkhan 5 aylık rakamı açıkladı - 1. Resim

614 BİN 586 İŞE YERLEŞTİ

Vatandaşların iş arama süreçlerine destek olduklarını ve çalışma hayatının ihtiyaçlarını tespit ettiklerini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Ocak-Mayıs aylarında toplam 614 bin 586 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 1,3 milyondan fazla bireysel görüşme ve 374 bin 996 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 986 bin 856 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik.

Yüzbinlerce kişiye iş kapısı açıldı, başvuran yerleşti! Bakan Işıkhan 5 aylık rakamı açıkladı - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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