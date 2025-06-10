Yüz binlerce kişiye iş kapısı açıldı, başvuran yerleşti! Bakan Işıkhan 5 aylık rakamı açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Haziran 2025 10:19 - Güncelleme: 10 Haziran 2025 11:05 - Güncelleme:

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) insanlara iş kapısı açmaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un ocak-mayıs döneminde 614 bin 586 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İŞKUR'un yılın ilk beş ayındaki istihdam faaliyetlerine ilişkin verileri paylaştı. 614 BİN 586 İŞE YERLEŞTİ Vatandaşların iş arama süreçlerine destek olduklarını ve çalışma hayatının ihtiyaçlarını tespit ettiklerini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti: "Ocak-Mayıs aylarında toplam 614 bin 586 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 1,3 milyondan fazla bireysel görüşme ve 374 bin 996 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 986 bin 856 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. İlgili Haber TEİAŞ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? 435 işçi alımı yapacak

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevda Altunbaş