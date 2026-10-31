'Yüzde 80 indirim' vaadi pahalıya patladı! Zincir mağazaya ceza yağdı

Reklam Kurulu, ev ve dekorasyon ürünleri satan zincir mağazaların İstanbul ve Mersin'deki iki ayrı şubesi için yapılan '%80 indirim' tanıtımlarının tüketicilerde fiyat avantajı algısı oluşturulmasına rağmen bu avantajın ispatlanamadığını belirledi. Mevzuata aykırı bulunan reklamlar nedeniyle şirkete toplam 216 bin 740 TL idari para cezası verilirken tanıtımların durdurulmasına karar verildi.

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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltıcı indirim reklamlarına yönelik denetimleri kapsamında ev ve dekorasyon ürünleri satan bir zincir mağazanın reklamlarını incelemeye aldı. İstanbul ve Mersin’deki iki ayrı şubede gerçekleştirilen “%80 indirim” tanıtımlarının tüketicilerde fiyat avantajı algısı oluşturduğu ancak bu avantajın ispatlanamadığı tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, söz konusu indirim tanıtımlarının tüketicilere önemli bir fiyat avantajı sunulduğu izlenimi verdiği ancak reklamda öne çıkarılan bu avantajın somut verilerle ortaya konulamadığı değerlendirildi.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre Reklam Kurulu, tanıtımların Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61'inci maddesine aykırı olduğuna hükmetti.

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İKİ AYRI DOSYADA CEZA UYGULANDI

Mevzuata aykırı bulunan reklamlar nedeniyle şirket hakkında iki ayrı dosya kapsamında toplam 216 bin 740 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Ayrıca söz konusu reklamların durdurulması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, tüketici haklarının korunması, alışverişte şeffaflığın sağlanması ve yanıltıcı reklamların önlenmesi amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

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