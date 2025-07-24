'Yüzyılın olayı'nda tepki! Neredeyse hiç yok... "120 lira olmaz!"

Elazığ'da "Yüzyılın en büyük don olayı" olarak kayıtlara geçen soğuk hava felaketinin ardından meyve üretimi neredeyse tamamen durmuş durumda. "Elimde liste var, fırsatçılık yapılıyor" diyerek şeftalinin 120 liraya satıldığını söyleyen Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Rıza Gündüz, bu fiyat artışlarının hal esnafından değil, dışardan ürün gönderen aracılardan kaynaklandığını vurguladı.

Elazığ'da bu yıl ilkbahar mevsiminde yaşanan ve "Yüzyılın en büyük don olayı" olarak kayıtlara geçen soğuk hava felaketi, meyve üretimini sekteye uğrattı. Elazığ Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Rıza Gündüz, don nedeniyle Elazığ'da bu yıl neredeyse hiç meyve olmadığını, sadece sebzede üretiminin devam ettiğini söyledi.

Ürün açığını kapatmak için Mersin ve Tokat gibi illerden meyve getirildiğini belirten Gündüz, fırsatçılığa dikkat çekti. "Elimde fiyat listesi var. Şimdiye kadar 120 liraya şeftali yoktu." diyen Gündüz, "Fiyatı 20 veya 30 lira olması gerekirken şimdi 120 lira. Onlar da fırsatçılık yapıyorlar. Böyle açık da söylüyorum" ifadelerini kullandı.

60 yıldır sektörde olduğunu belirten Başkan Gündüz, ilkbaharda yaşanan don olayını ilk kez gördüğünün altını çizerek şunları söyledi:

"BEN HAYATIMDA BÖYLE DON OLAYI GÖRMEDİM" "Burada 83 tane dükkan var. Bölgeye hitap ediyoruz. Elazığ, Bingöl, Tunceli, Malatya ve Sivas'tan bile gelenler var. Elazığ tarım yeri, üretici bölgesi. Hemen hemen doğunun Akdeniz'idir diyebiliriz. Bu sene sadece sebze var. Don olayından dolayı Elazığ'da meyve kesinlikle yok. Çiftçilerden aldığımızı bilgilere göre yüzde 10 ile 20 arasında beklenti var. Ben hayatımda böyle bir don olayı görmedim, yüz yılın olayı. 60 yıldır bu işin içindeyim bazen güz mevsiminde üzümler donardı ama böyle ilkbaharda don olayını hiç görmedim. Bir anda her şey yerle bir oldu. Ne bağ kaldı ne erik kaldı ne badem kaldı. Dolayısıyla bu sefer don olmayan yerlerde pahalılık oldu"

Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Rıza Gündüz

"120 LİRAYA ŞEFTALİ YOKTU"

Ürün açığını kapatmak için Mersin ve Tokat gibi illerden meyve getirildiğini belirten Gündüz, fırsatçılığa dikkat çekerek, "Bize Mersin'den, Tokat'tan sebze ve meyve geliyor. Bunlar da biraz fırsatçılık yaptılar. Şimdiye kadar 120 liraya şeftali yoktu. 20 veya 30 lira olması gerekirken şimdi 120 lira. Onlar da fırsatçılık yapıyorlar. Böyle açık da söylüyorum." dedi.

Gündüz sözlerine şöyle devam etti:

"MEYVE FİYATLARININ ARTIŞI BİZDEN KAYNAKLANMIYOR" "Meyve olarak Anamur muzu 60 liraya geliyor. Bu muz fiyatı geçen sene 500-600 lira iken, bu sene 2 bin lira olmuş. Limon aşırı derecede pahalandı. Limon geçen sene kurudu. Meyve fiyatlarının artışı bizden kaynaklanmıyor. Zaten bizim bir şeyimiz yok ki bizden kaynaklansın. Her şey ispatlı. Mersin'in fiyatını sorsunlar, internetten şeftalinin fiyatına bir baksınlar. Eğer orada şeftali 50 liradan satılıyor ve biz de onu 110 liraya satıyorsak belediye gelip bizim bütün dükkanlarımızı kapatsın. Orada 100 liraysa biz de burada 110 liraya satıyoruz. Bu kesinlikle sebze halindeki arkadaşlarımızdan kaynaklanmıyor"

Öte yandan, don olayından sonra yapılan incelemelerde nar ağaçları başta olmak üzere bir çok meyvenin çürüdüğü anlar görüntülendi.