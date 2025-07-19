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Haberler > Ekonomi > Dünyada birinciydik şimdi üretici bile yiyemiyor... 2026 için kötü senaryo! Zam dalgası ambalajlı gıdaya da sarkacak

Dünyada birinciydik şimdi üretici bile yiyemiyor... 2026 için kötü senaryo! Zam dalgası ambalajlı gıdaya da sarkacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünyada birinciydik şimdi üretici bile yiyemiyor... 2026 için kötü senaryo! Zam dalgası ambalajlı gıdaya da sarkacak
Enflasyon, Meyve Fiyatları, Kiraz, İklim Krizi, Kuraklık, Don, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Don afeti özellikle meyve fiyatlarında geçen yıla oranla yüzde 200'lük artışa neden oldu. Tarihin en yüksek artışından etkilenen ise kiraz oldu. Türkiye'nin dünyada birinci olduğu kirazın kilosu 600 liraya ulaştı, üretici bile kendi sofrasına koyamaz oldu. Ali Ekber Yıldırım ise meyve fiyatlarının ambalajlı ürünlerde de fiyat artışına neden olabileceğini söyledi.

Pazarın renkleri don afetiyle soldu. Meyve  fiyatları 3 haneli rakamlara ulaştı. Özellikle hazirandaki artış, TÜİK verilerine de 'rekor' olarak yazıldı. 

Meyve fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 200'ü geçen enflasyon, tarım ürünlerinde bugüne dek kaydedilen en yüksek artış oranı oldu.

Dünyada birinciydik şimdi üretici bile yiyemiyor... 2026 için kötü senaryo! Zam dalgası ambalajlı gıdaya da sarkacak - 1. Resim

GELECEK YIL DA ETKİLENECEK

NTV'nin haberine göre, meyve fiyatlarındaki artıştan en çok etkilenense kiraz oldu.

TÜİK kayıtlarına göre tarım ürünleri ve hayvansal gıda fiyatlarındaki genel artış oranı geçen yıla göre yüzde 50.

Dünyada birinciydik şimdi üretici bile yiyemiyor... 2026 için kötü senaryo! Zam dalgası ambalajlı gıdaya da sarkacak - 2. Resim

Uzmanlara göre özellikle meyve fiyatlarında artışın arkasında iklim krizinin sonuçları var.

Meyve fiyatlarındaki yüksek seyrin gelecek yıla kadar sürmesi bekleniyor.

Dünyada birinciydik şimdi üretici bile yiyemiyor... 2026 için kötü senaryo! Zam dalgası ambalajlı gıdaya da sarkacak - 3. Resim

ÜRETİCİ BİLE SOFRASINA KOYAMIYOR

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, meyvedeki rekor fiyat artışında kuraklık ve özellikle zirai donu işaret etti.

2025'in bu bakımdan olağanüstü bir yıl olduğunu ifade eden Yıldırım şöyle devam etti: "Kayısı Türkiye'nin dünyada birinci sırada olduğu bir ürün. Kiraz dünyada birinci olduğumuz bir ürün. Ama bırakın ihraç etmeyi bazı çiftçiler 'bizim evde yiyecek ürünümüz bile olmadı.' diyor.

Dünyada birinciydik şimdi üretici bile yiyemiyor... 2026 için kötü senaryo! Zam dalgası ambalajlı gıdaya da sarkacak - 4. Resim

DÜNYA PİYASASI DA ETKİLENECEK

Meyve üretimindeki düşüş, meyve kullanılarak yapılan ambalajlı gıda fiyatlarını da yukarıya çekebilir, ihracat rakamlarını olumsuz etkileyebilir.

Ali Ekber Yıldırım bu konuya ilişkin de şunları söyledi: "Türkiye özellikle kuru meyvelerde, kayısıda üzümde, incirde bir çok üründe birinci sırada.

Dolayısıyla sadece bizi değil dünya piyasalarını da etkiler. Meyve suyu gibi yan ürünler hepsi olumsuz etkilenecek."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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