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    Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

    TÜİK’in açıkladığı 6 aylık enflasyon verilerine göre, emeklilerin ocak ayında alacağı zam oranı netleşti. Peki, emekliler zamlı maaşlarını ve maaş farklarını ne zaman alacak? İşte 4A-4B tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme takvimi.

    Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    SSK ve BAĞ-KUR emeklisine yapılacak ocak zammı, aralık ayı enflasyon verileriyle belli oldu.  6 aylık enflasyon farkına göre yapılacak olan emekli maaşı zamları açıklandı. Oranların belli olmasıyla, gözler SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşlarını ve maaş farklarını alacağı tarihe çevrildi.

    EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU

    2023 yılının aralık ayında enflasyon yüzde 64,77 olarak gerçekleşti. Bu veriye göre, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranı yüzde 37,57 oldu. Bu oran, son 6 aylık enflasyon farkını yansıtıyor.

    Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

    Memur ve memur emeklileri ise 15’lik toplu sözleşme zammının yanı sıra yüzde 29,79’luk enflasyon farkı da alacak. Böylece memurların ocak ayındaki zam oranı yüzde 49,25’e ulaşacak.

    Zammın ardından en düşük memur maaşının 32 bin 960 TL'ye çıkacağı belirtilirken, en düşük emekli maaşının ise 10 bin 317 TL olması bekleniyor.

    Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

    ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

    Emeklilerin zamlı maaşlarını ve maaş farklarını alacağı tarih ise Resmi Gazete’de yayımlanacak olan ocak ayı emekli maaşı zammı düzenlemesine bağlı. Bu düzenlemenin 17 Ocak tarihinde yayımlanması halinde, emekliler zamlı maaşlarını ve maaş farklarını aynı gün hesaplarında görebilecek.

    Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

    İşte tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri;

    4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

    • Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
    • Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
    • Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
    • Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
    • Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'inde,
    • Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
    • Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
    • Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
    • Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
    • Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

    Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

    4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

    • Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
    • Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
    • Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
    • Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Ekonomi > Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?
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