Zorla belge imzalatıldı, tazminat ödenmedi! Müjdeli haber yıllar sonra Yargıtay'dan geldi

8 yıl çalıştığı boya fabrikasından ücretlerini alamadığı için istifa eden kimya mühendisi, işverenin adamları tarafından darbedilerek zorla evrak imzalatıldığını öne sürdü. Kıdem tazminatı ve mesai ücretleri için dava açan mühendise müjdeli haber yıllar sonra Yargıtay'dan geldi.

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Tam 8 sene boyunca çalıştığı boya fabrikasından ücret alacağını tahsil edemeyen kimya mühendisi istifa etti. Çalıştığı süre boyunca şubat-ekim ayları arasında 08.00-22.00 saatleri arasında, ekim ayından sonra ise 08.00-18.00 ve cumartesi günü 08.00-15.00 saatleri arasında çalıştığını, iş sözleşmesini ücretlerinin ödenmemesi sebebiyle haklı nedenle feshettiğini öne sürdü.

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TAZMİNAT VE MESAİ ÜCRETLERİNİ TALEP ETTİ

Şirket sahibi tarafından darp edilmek suretiyle evraklar imzalatıldığını, her üç şirketin sahibinin de aynı kişi olduğunu belirten davacı mühendis, şirketlerin sürekli başka kişiler adına tescil ettirilerek muvazaalı ve kötü niyetli hareket ettiklerini iddia etti. Her üç şirketin de alacaklardan sorumlu olduğunu ileri sürerek kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etti.

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DAVALI ŞİRKET İDDİALARI REDDETTİ

Davalı şirketler iddiaları inkar etti. İş Mahkemesi, davalı şirketlerin yetkilisinin aynı kişi olduğu ve dinlenen tanıkların benzer yönde ifade verdiği, davacının işçilik alacaklarının eksik ödendiğinin ispatlandığı, bu nedenle davacının iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğine hükmetti. Davacının davalı işyerinde fazla çalışma yaptığını, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalışıldığını tanık beyanları ile ispatladığı hatırlatıldı. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti.

SON SÖZÜ YARGITAY SÖYLEDİ

Mahkeme kararına karşı süresi içinde davalı şirketi avukatı tarafından istinaf başvurusunda bulunulması üzerine Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) itirazları geri çevirdi. Davacının Asliye Ceza Mahkemesi’nin dava dosyasında işveren tarafından darp edildiğinin sağlık raporu ile sabit olduğu ve işverenin basit yaralama eyleminden ceza aldığı hatırlatıldı. BAM kararı temyiz edilince devreye giren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, İş Mahkemesi kararını onadı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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