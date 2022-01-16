Türkiye Gazetesi

İnşaat sektöründe 30 yılı aşkın deneyimiyle 20 binin üzerinde aileyi ev sahibi yapan ve yatırımcılarına kazandıran İhlas Holding, konut alıcısının merakla beklediği iki yeni projesi Bizim Evler 9 ve Bizim Evler 10 projelerinde satışları başlattı. Yoğun geçen ön talep döneminin ardından projeleri satışa sunan firmanın Ispartakule’de bulunan satış ofisine konut alıcıları akın etti. 145 dairelik özel bir proje olarak dikkatleri üzerine çeken Bizim Evler 9’da alıcılar 3+1 ve 4+1 daire seçeneklerine büyük ilgi gösterdi. Bizim Evler 10 projesinde ise konut alıcıları 3+1 dairelerin yanı sıra ağırlıklı olarak tercihini 2+1 daire tipinden yana kullandı. Kanal İstanbul, Yüksek Hızlı Tren, Metro, Kuzey Marmara Otoyolu gibi ulaşım projelerinin kesiştiği, zemini sağlam, havası temiz, göl ve deniz manzaralı bir noktada yer alan Bizim Evler projeleri yüksek yatırım potansiyeli taşıyor.



Bizim Evler 9

Bizim Evler 3 ve Bizim Evler 5 projelerine komşu olacak şekilde planlanan Bizim Evler 9, konforlu bir yaşam alanı olarak geliştirildi. 14 bin 607 metrekarelik alana inşa edilecek proje, 2 blok ve 145 daireden oluşuyor. Projede ayrıca site sakinlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği ticari üniteler de yer alıyor. Zengin sosyal donatı alanlarına sahip projede; geniş peyzaj alanlarının yanı sıra yürüyüş yolları, bisiklet yolları, mini futbol ve basketbol sahaları, çok amaçlı salon, mescit, süs havuzları, kamelyalar ile fitness salonu ve saunaya yer verildi. İhlas Holding projelerinin marka bilinirliği, kalite ve güven veren statüsü, konut alıcılarının projeye ilgisini artırıyor. Ispartakule bölgesinde ilk 8 projeye komşu geliştirilen Bizim Evler 10, yapımı planlanan Kanal İstanbul projesinin yanı başında yükselecek. 51 bin 320 metrekarelik alanda hayata geçirilecek Bizim Evler 10 projesinde 6 blokta 558 daire ve ticari üniteler yer alacak. Bizim Evler 10 projesinde; 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere 3 farklı tipte daire seçeneğine yer veriliyor.

ZENGİN SOSYAL ALANLAR

Geniş peyzaj ve yeşil alanlara yer verilen Bizim Evler 10’da; süs havuzları, ahşap köprüler, kameriyeler, yürüyüş parkurları, tenis kortu, voleybol, basketbol sahaları, futbol sahaları ve bisiklet yolu yer alacak. Ayrıca sosyal tesis içerisinde kapalı yüzme havuzu, çeşitli spor aktivitelerinin yapılabileceği çok amaçlı kapalı spor salonu, bilardo ve masa tenisi oyun alanları, fitness salonu, Türk hamamı ve buhar odasına da yer veriliyor.

Bizim Evler 8’de 0,79 vade oranı ile 120 aya kadar vade fırsatı İnşaat sektöründeki 30 yıllık deneyimiyle bugüne dek 16 bini aşkın aileyi ev sahibi yapan İhlas Yapı, 2020 yılı ile birlikte Bizim Evler 8’de cazip ödeme şartlarıyla kampanya başlattı.

Bizim Evler Güzelce'de marina ve sahil komşunuz Hayata geçirdiği markalı projelerinde kalite, 1. sınıf işçilik ve yüksek prim oranlarıyla sektörde bir adım öne çıkan İhlas Yapı, Büyükçekmece’de Marmara Denizi’ne komşu geliştirdiği “Bizim Evler Güzelce” projesinde her bütçeye uygun vade ve oranlarla alıcılara kolaylık sağlıyor.