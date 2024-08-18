Fiyatlar yükselmeden yatırım yapın! Konut alımı için en doğru zaman

Konut fiyatlarında pandemi ile başlayan fiyat artışları, 2023 yılının ikinci yarısı itibariyle hızını kesti. 2024 yılı itibariyle de gerilemeye başladı.

Hem kiralık hem satılık için zorunlu! 'Emlakta doğrulama' yılbaşından itibaren mecburi olacak

Hem kiralık hem satılık için zorunlu! 'Emlakta doğrulama' yılbaşından itibaren mecburi olacak

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - Merkez Bankasının açıkladığı Konut Fiyat Endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9, yıllık yüzde 38,7 yükseldi. Bu, Eylül 2021 tarihinden bu güne kaydedilen en düşük artış oldu. Konut fiyatları reel olarak ise yüzde 14,3 düşüş gösterdi. Bu senelik reel gerileme serisi şubat ayından itibaren altı aydır sürüyor. Böylece konut fiyatlarındaki artış, bu sene enflasyon artışının altında kalmaya devam ediyor.

DEĞER ARTIŞI OLACAK

Fiyatların alım fırsatı verdiğini söyleyen uzmanlar “Yatırımcılar son dönemde, kiradan elde edecekleri gelirin düşük olacağı endişesiyle gayrimenkullerini satarak parasını mevduatta tutma eğiliminde. Şu unutulmamalıdır ki konut yatırımı yaptığınızda sadece “pasif gelir” olarak adlandırılan kira geliri elde etmezsiniz, aynı zamanda konutunuzun değeri artmaya devam eder. Ancak faiz geliri paranızı sadece enflasyona karşı korur. Bu sebeple konut fiyatları düşmüşken, alım yapmak en doğru yatırım olarak öne çıkıyor” diyor.