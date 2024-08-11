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Konutta yerli üretim kullanımı hızla artıyor... İthalat maliyetleri yükseltiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Konutta yerli üretim kullanımı hızla artıyor... İthalat maliyetleri yükseltiyor

Emlak Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Konut üretimi durma noktasına gelmesine rağmen yerli üretim hızla büyüyor.

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - Konut üretimi durma noktasına gelmesine rağmen, inşaat malzemesi üretimi her ay düzenli şekilde büyüyor. İMSAD verilerine göre yılın ilk çeyreğinde yüzde 10,9 büyüme gösteren sektörün, yılın tamamında yüzde 20’yi yakalayacağı ifade ediliyor.

Sektör büyümesinde en büyük sebep, ithalatın azalması… Birçok şirket döviz kuru sebebiyle yerli ürün kullanmaya başladı. Bir müteahhit konuyla ilgili “Yurt dışından malzeme ithalatı büyük maliyetlere sebep oluyor. Aynı ürünü ülkemizde bulabiliyoruz. Birçok alanda ihtiyacımızı karşılayabilecek üretim gücümüz var. Bundan dolayı şirketler yerli üretime dönüyor” dedi.

2025 YILINDA KONUT SEKTÖRÜNE İLGİ ARTACAK

Finansmana erişimin kısıtlı olması ve konut fiyatlarının belli bir seviyeye oturması, satışları geri çekti. 2023 yılında toplam 1 milyon 225 bin konut satılırken, bu rakam ile sektör son 10 yılın en kötü dönemini yaşadı. 2024 yılında da tabloda değişiklik yaşanmadı, yabancılara yapılan satışlarda da ciddi düşüşler görüldü. Ayrıca mevduat faizlerinin yüksek oluşu da satışları olumsuz etkiledi. Birçok yatırımcı veya oturmak için konut almayı bekleyen tüketici parasını faize yatırdı. Ancak Merkez Bankasının yılın sonuna doğru faiz duruşunda gevşemeye gideceği tahmin ediliyor. Bu da mevduatta bekleyen birikimlerin konut sektörüne yöneleceği beklentisini doğurdu. Sektör oyuncuları “2025’te faizlerin düşmeye başlayacağını ve konuta yönelik ilginin ihtiyaç kaynaklı artacağını öngörüyoruz” açıklaması yapıyor. 

Düzenleyen:  - Emlak
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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