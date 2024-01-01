Bakan 'Yeni yılın ilk günü bir müjdemiz var' sözleriyle duyurdu:1500 personel alınacak

1 Ocak 2024 13:33 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 13:44

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığa 1500 personel alımı yapılacağını duyurdu.

Ersoy, sosyal medya hesabından, "Yeni yılın ilk günü bir müjdemiz var" ifadesiyle yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, çeşitli ünvanlarda 1500 personel alımı gerçekleştireceklerini kaydetti.