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Bakan 'Yeni yılın ilk günü bir müjdemiz var' sözleriyle duyurdu:1500 personel alınacak
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Yeni yılın ilk günü bir müjdemiz var' diyerek bakanlığa personel alımı yapılacağını duyurdu. İşte detaylar...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığa 1500 personel alımı yapılacağını duyurdu.
Ersoy, sosyal medya hesabından, "Yeni yılın ilk günü bir müjdemiz var" ifadesiyle yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, çeşitli ünvanlarda 1500 personel alımı gerçekleştireceklerini kaydetti.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU EKRANI
Düzenleyen: Seda Çakır - Güncel
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı