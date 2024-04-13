Baykar'a "İsrail'e jet yakıt satıyor" iftirası başını yaktı! Evren Barış Yavuz tutuklandı

Baykar'a "İsrail'e jet yakıtı satmışlar" iftirası ile gündem olan ve PKK propagandası yaptığı tespit edilen İBB ile ilişkisi olduğu iddiaları orataya atılan Evren Barış Yavuz tutuklandı.

Baykar'a "İsrail'e jet yakıtı satmışlar" iftirası ile gündem olan ve PKK propagandası yaptığı tespit edilen İBB'ye bağlı İPA çalışanı Evren Barış Yavuz tutuklandı. Savcılık, Yavuz'un "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" yazısı hakkında resen soruşturma başlatmıştı.

İsrail ile ticaretin kesilmesi için hükümete yönelik çağrıların arttığı bir dönemde Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'ın da aralarında bulunduğu bir fotoğrafı "jet yakıtı satmışlar" mesajıyla paylaşan siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz, cumartesi sabahı gözaltına alındıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haluk Bayraktar'ın X platformundan yaptığı açıklama sonrası ismi gündeme gelen Evren Barış Yavuz'a, Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, "yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamaları yöneltildi.

Hakimlik, delilleri karartma şüphesi ve kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların bulunması nedeni ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle Yavuz'un tutuklanmasına karar verdi.

EVREN BARIŞ YAVUZ İLE İLGİLİ İDDİALAR NELER?

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Yavuz'un geçmişte "Alevilerin neden bir PKK’sı olmalıydı" başlıklı bir yazı kaleme aldığını ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibinde yer aldığını iddia etti.

Evren Barış Yavuz, İBB ile bir bağlantısı olmadığı gibi, yazıyı kaleme alan kişinin de kendisi olmadığını söylüyor.

X platformundan Yavuz’un paylaşımının ekran görüntüsünü alıntılayan Haluk Bayraktar, İmamoğlu’nu hedef alarak: “Bu PKK’lıları besleyen Ekrem İmamoğlu’na sesleniyorum: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak. Yalandan başka söyleyecek lafın varsa, mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim.” ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımlar sonrası İBB'den yapılan yazılı açıklamada Bayraktar’ın açıklamaları ‘yalan’ ve ‘iftira’ olarak nitelendirildi ve Haluk Bayraktar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

EVREN BARIŞ YAVUZ NEYLE SUÇLANIYOR?

Yavuz'un, savcılıktaki ifadesi sonrası "yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklanması talep edildi.

Soruşturma, Yavuz ve yazıyı yayınlayanlar hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "suç işlemeye tahrik" suçlarından yürütülüyor.

Anadolu Ajansı, Yavuz'un "terör örgütü propagandası, hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından da kaydı olduğunu öne sürdü.

EVREN BARIŞ YAVUZ İFADESİNDE NE DEDİ?

10Haber sitesinin aktardığına göre Yavuz, ifadesinde söz konusu yazıyı Ali Tektaş'ın yazdığını söyledi:

"Makale şahsım tarafından kaleme alınan bir makale değildir. Bu makale hiçbir zaman şahsıma ait www.evrenbarisyavuz.com adlı internet sitesinde, @evrinbarisyavuz isimli twitter hesabında paylaşılmamıştır. Bahse konu makale yanılmıyorsam 2013 yılında www.fraksiyon.org isimli internet sitesinde, Ali Tektaş isimli Sivaslı olarak bildiğim, o dönem İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci olarak hatırladığım bir şahıs tarafından kaleme alınmış bir makaledir."