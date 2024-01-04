Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Bingöl'de operasyon: Teröristlerin 8 katlı mağarası bulundu

    Bingöl'de terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonda teröristlere ait bir mağara tespit edildi. 8 katlı olduğu belirlenen mağarada çok sayıda el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

    Bingöl&#039;de operasyon: Teröristlerin 8 katlı mağarası bulundu
    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Bingöl'ün Genç ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde, terör örgütü PKK/KCK mensuplarını etkisiz hale getirmek, muhtemel sığınak, barınaklarını tespit ve imha etmek amacıyla ilçe kırsalında "Şehit Jandarma Onbaşı Lokman Dargın" operasyonu düzenledi.

    8 KATLI MAĞARA

    Ekipler, operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 katlı mağara tespit etti. Mağaradaki aramada, kullanılmaya hazır 17 el yapımı patlayıcı düzeneği ile patlayıcıları güçlendirmek için kullanılan çok miktarda çivi ve metal parçaları, 22 büyük tüp, 4 şarjör, 250 pil, 14 varilde muhtelif yaşam ve sağlık malzemesi, matkap, mutfak ocağı ve benzin ele geçirildi.

    Malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi, mağara kullanılmaz hale getirildi.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    PkkBingölTerör
    Haberler > Güncel > Bingöl'de operasyon: Teröristlerin 8 katlı mağarası bulundu
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    MSB: Son bir haftada 36 terörist etkisiz - GüncelMSB: Son bir haftada 36 terörist etkisizAKOM’dan İstanbul’a son dakika uyarısı! - GüncelAKOM’dan İstanbul’a son dakika uyarısı!Karadeniz’den başlayıp İstanbul’a kadar gelecek - GüncelKaradeniz’den başlayıp İstanbul’a kadar gelecekJapon deprem uzmanı Türkiye'nin depreme karşı 'en güvenli' şehrini açıkladı - GüncelJapon deprem uzmanı Türkiye'nin depreme karşı 'en güvenli' şehrini açıkladıInterpol kırmızı bültenle arıyordu, İzmir'de yakalandı - GüncelInterpol kırmızı bültenle arıyordu, İzmir'de yakalandıBayrampaşa Belediyesi'nde korkutan alevler - GüncelBayrampaşa Belediyesi'nde korkutan alevlerKahramanmaraş'ta korkutan deprem - GüncelKahramanmaraş'ta korkutan depremHayvana şiddete kelepçe! Balkona çıkıp kedileri tüfekle vurdu - GüncelHayvana şiddete kelepçe! Balkona çıkıp kedileri tüfekle vurduMİT'ten Süleymaniye'de bir operasyon daha: İslam Cehanfer etkisiz - GüncelMİT'ten Süleymaniye'de bir operasyon daha: İslam Cehanfer etkisizİşçilerin yemeğini ve servisi kesen patrondan skandal görüntüler! - Güncelİşçilerin yemeğini ve servisi kesen patrondan skandal görüntüler!
    Sonraki Haber Yükleniyor...