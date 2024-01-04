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Bingöl'de operasyon: Teröristlerin 8 katlı mağarası bulundu
Bingöl'de terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonda teröristlere ait bir mağara tespit edildi. 8 katlı olduğu belirlenen mağarada çok sayıda el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.
Bingöl'ün Genç ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde, terör örgütü PKK/KCK mensuplarını etkisiz hale getirmek, muhtemel sığınak, barınaklarını tespit ve imha etmek amacıyla ilçe kırsalında "Şehit Jandarma Onbaşı Lokman Dargın" operasyonu düzenledi.
8 KATLI MAĞARA
Ekipler, operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 katlı mağara tespit etti. Mağaradaki aramada, kullanılmaya hazır 17 el yapımı patlayıcı düzeneği ile patlayıcıları güçlendirmek için kullanılan çok miktarda çivi ve metal parçaları, 22 büyük tüp, 4 şarjör, 250 pil, 14 varilde muhtelif yaşam ve sağlık malzemesi, matkap, mutfak ocağı ve benzin ele geçirildi.
Malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi, mağara kullanılmaz hale getirildi.
Düzenleyen: Seda Çakır - Güncel
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı