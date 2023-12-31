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    PKK/YPG’nin kasasına Suriye’de nokta vuruşu

    Türk Silahlı Kuvvetleri, bölücü örgüt PKK’nın, Irak’ın kuzeyindeki kalleş saldırılarının ardından bölgedeki operasyonları artırdı.

    PKK/YPG’nin kasasına Suriye’de nokta vuruşu
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Millî İstihbarat Teşkilatı da hainlerin elebaşlarını peş peşe etkisiz hâle getiriyor. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, saha çalışmaları sonucu terörist “Viyan” kod adlı Remziye Altığ’ın, örgütün sözde üst düzey kadrolarından gelen talimatlar doğrultusunda Suriye’de faaliyetler yürüttüğünü tespit etti. MİT’in görevlendirdiği özel ekip tarafından yakın takibe alınan terörist, Kamışlı’da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hâle getirildi. Kadın teröristin 2016 yılı öncesinde Mersin’de PKK/KCK’nın gençlik yapılanması tarafından gerçekleştirilen gösterileri organize ettiği ve örgütün eylemsel planlamalarında yer aldığı öğrenildi. Remziye Altığ’ın, PKK ve Suriye uzantısı YPG’nin para trafiğini de yürüttüğü tespit edildi. 

    Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesini didik didik tarayan Mehmetçik, mağarada 467 adet kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ile çok sayıda mühimmat ele geçirdi. Bu, son dönemde tek seferde yakalanan en yüksek silah sayısı. 

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TerörMitKuzey IrakTerörist
    Haberler > Gündem > PKK/YPG’nin kasasına Suriye’de nokta vuruşu
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