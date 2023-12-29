Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist daha öldürüldü

29 Aralık 2023 11:57 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 12:47

22 Aralık'taki Irak'ın kuzeyindeki alçak saldırının ardından 12 şehidin kanı yerde kalmadı. Güvenlik güçleri, saldırının ardından çok sayıda hava operasyonu ile çok sayıda PKK hedefleri imha etti. Operasyonlarda terör örgütü mensuplarına büyük kayıplar verildi.

Geçen süre zarfında 60'a yakın terörist etkisiz hale getirilirken bugün güney sınırının ötesinde yeni bir hava operasyonları düzenlendi.

10 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2 PKK’lı ve Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TERÖRİSTLERE HİÇBİR YER GÜVENLİ DEĞİL"

Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2 PKK’lı ve Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."