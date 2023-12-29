MİT'ten Suriye'de yine nokta vuruş! Üst düzey PKK'lı öldürüldü

29 Aralık 2023 09:48 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 10:35

Türkiye, terörle mücadele konusunda son yıllarda konsept değişikliğine gitti. Artık saldırı beklenmiyor, terör kaynağında bulunup yok ediliyor.

Güvenlik güçleri ulusal güvenliğe risk teşkil eden terör örgütlerine yurt içinde ve sınır ötesinde darbe üstüne darbe vuruyor. Bu kapsamda Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde eli kanlı PKK mensuplarına nokta operasyonlarla hayat alanı tanımıyor.

MİT'TEN 1 NOKTA ATIŞ DAHA

Son olarak MİT, Suriye'de askeri birliklere saldırı planlayan terör örgütü PKK/YPG'li üst düzey bir ismi hedef aldı.

MİT ajanları, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekât alanlarındaki Türk askerlerine yönelik eylemleri organize edenlerden biri olan "Abu Dahham" kod adlı terörist Ömer Abdullah el Dahham’ı düzenlediği operasyonla öldürdü.

ÖZEL EKİP ADIM ADIM İZLEDİ

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekât alanlarında faaliyeti tespit edilen el Dahham, MİT tarafından görevlendirilen özel ekip tarafından takibe alınarak adım adım izlendi. El Dahham, yürütülen hassas saha çalışmaları neticesinde Tabka’da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Ömer Abdullah el Dahham, Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Tabka istihbarat biriminde sorumlu seviyede faaliyet gösteriyordu. Türkiye’ye yönelik eylem planlamalarında bizzat yer alan terörist, 2017 yılından beri Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekât alanlarındaki TSK üs bölgelerine yönelik eylemlerin de organizasyon ekibinde sözde sorumlu seviyede faaliyet gösteriyordu.