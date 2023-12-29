Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    MİT'ten Suriye'de yine nokta vuruş! Üst düzey PKK'lı öldürüldü

    MİT, Suriye'de askeri birliklere saldırıları planlayan PKK'nın sözde Tabka sorumlularından Ömer Abdullah el Dahham'ı operasyonla etkisiz hale getirdi.

    MİT&#039;ten Suriye&#039;de yine nokta vuruş! Üst düzey PKK&#039;lı öldürüldü
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye, terörle mücadele konusunda son yıllarda konsept değişikliğine gitti. Artık saldırı beklenmiyor, terör kaynağında bulunup yok ediliyor.

    Güvenlik güçleri ulusal güvenliğe risk teşkil eden terör örgütlerine yurt içinde ve sınır ötesinde darbe üstüne darbe vuruyor. Bu kapsamda Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde eli kanlı PKK mensuplarına nokta operasyonlarla hayat alanı tanımıyor.

    MİT'TEN 1 NOKTA ATIŞ DAHA

    Son olarak MİT, Suriye'de askeri birliklere saldırı planlayan terör örgütü PKK/YPG'li üst düzey bir ismi hedef aldı. 

    MİT ajanları, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekât alanlarındaki Türk askerlerine yönelik eylemleri organize edenlerden biri olan "Abu Dahham" kod adlı terörist Ömer Abdullah el Dahham’ı düzenlediği operasyonla öldürdü. 

    ÖZEL EKİP ADIM ADIM İZLEDİ

    Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekât alanlarında faaliyeti tespit edilen el Dahham, MİT tarafından görevlendirilen özel ekip tarafından takibe alınarak adım adım izlendi. El Dahham, yürütülen hassas saha çalışmaları neticesinde Tabka’da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

    MİT'ten Suriye'de yine nokta vuruş! Üst düzey PKK'lı öldürüldü

    Ömer Abdullah el Dahham, Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Tabka istihbarat biriminde sorumlu seviyede faaliyet gösteriyordu. Türkiye’ye yönelik eylem planlamalarında bizzat yer alan terörist, 2017 yılından beri Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekât alanlarındaki TSK üs bölgelerine yönelik eylemlerin de organizasyon ekibinde sözde sorumlu seviyede faaliyet gösteriyordu.

     

     

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Son DakikaMi̇tSuriye
    Haberler > Gündem > MİT'ten Suriye'de yine nokta vuruş! Üst düzey PKK'lı öldürüldü
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Bir KYK vakası daha: 100'ü aşkın öğrenci hastanelik oldu! - GündemBir KYK vakası daha: 100'ü aşkın öğrenci hastanelik oldu!81 ilde 'Çengel' operasyonu: 187 ton kaçak alkol ele geçirildi - Gündem81 ilde 'Çengel' operasyonu: 187 ton kaçak alkol ele geçirildiKalleş saldırının olduğu gece Mehmetçik destan yazdı - GündemKalleş saldırının olduğu gece Mehmetçik destan yazdı‘Misafir seçmen’e son, KHK’lı adaya ret - Gündem‘Misafir seçmen’e son, KHK’lı adaya retIsparta'da yurtta kalan 110 öğrenci zehirlendi - GündemIsparta'da yurtta kalan 110 öğrenci zehirlendiAnketler ‘Cumhur’ diyor, CHP’li başkanlar tedirgin - GündemAnketler ‘Cumhur’ diyor, CHP’li başkanlar tedirginMilli sporcu Toprak Razgatlıoğlu dağda mahsur kaldı! AFAD devreye girdi - GündemMilli sporcu Toprak Razgatlıoğlu dağda mahsur kaldı! AFAD devreye girdiEvi ateşe verip kapıları kilitledi, ailesi harçlık vaadiyle ikna etti! - GündemEvi ateşe verip kapıları kilitledi, ailesi harçlık vaadiyle ikna etti!Uzman çavuş, tartıştığı karısını ormana götürüp öldürdü - GündemUzman çavuş, tartıştığı karısını ormana götürüp öldürdüMalatya'da yer yerinden oynadı! Herkes can derdine onlar yemeğe düştü - GündemMalatya'da yer yerinden oynadı! Herkes can derdine onlar yemeğe düştü
    Sonraki Haber Yükleniyor...