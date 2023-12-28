MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK'nın Kamışlı sorumlusu etkisiz

28 Aralık 2023 10:47 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 11:06

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terörle mücadele kapsamında operasyonlarına devam ediyor. Terörist Eymen Coli'nin PKK'nın Suriye'deki üst düzey sorumlularından olduğunu tespit etti.

Alınan anlık istihbaratla hareketleri takip edilen terörist, uygun şartların oluşmasının ardından düzenlenen başarılı operasyonla etkisiz hale getirildi.

Suriye Amudeli teröristin, geçmişte sınır hattındaki güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize ettiği, Barış Pınarı harekatı sürecinde güvenlik güçlerine karşı çatışmalara katıldığı belirtildi.