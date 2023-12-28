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    MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK'nın Kamışlı sorumlusu etkisiz

    Terör örgütüne PKK'ya karşı operasyonlarına devam eden MİT yine Suriye'de vurdu. PKK/YPG'nin Suriye Kamışlı'daki sorumlusu Eymen Coli'yi etkisiz hale getirdi.

    MİT&#039;ten Suriye&#039;de operasyon: PKK&#039;nın Kamışlı sorumlusu etkisiz
    Gündem Haberleri  / Ajanslar

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terörle mücadele kapsamında operasyonlarına devam ediyor. Terörist Eymen Coli'nin PKK'nın Suriye'deki üst düzey sorumlularından olduğunu tespit etti.

    Alınan anlık istihbaratla hareketleri takip edilen terörist, uygun şartların oluşmasının ardından düzenlenen başarılı operasyonla etkisiz hale getirildi.

    Suriye Amudeli teröristin, geçmişte sınır hattındaki güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize ettiği, Barış Pınarı harekatı sürecinde güvenlik güçlerine karşı çatışmalara katıldığı belirtildi.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Ajanslar
    MitPkkkTerör
    Haberler > Gündem > MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK'nın Kamışlı sorumlusu etkisiz
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