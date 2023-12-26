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    MİT'ten tam isabet! PKK'nın Suriye'deki tesisleri yerle bir

    Kuzey Irak'ta, 12 askerin terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesi sonrası bölgede operasyonlar hızlandı. MİT, PKK'nın Suriye'deki 50'ye yakın tesisini tam isabetle vurdu. Vurulan tesislerde, PKK tarafından kullanılan kıyafetten silaha, patlayıcıdan günlük yaşam malzemesine kadar tüm malzemelerin üretildiği tespit edildi.

    Güncel Haberleri  / Ajanslar

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın Suriye'deki tesislerini vurdu. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın hareket kabiliyetini ve alt yapısını hedef alan MİT, örgüt tarafından kullanılan kıyafetten silaha, patlayıcıdan günlük yaşam malzemesine kadar tüm malzemelerin Suriye'deki tesislerinde üretildiğini tespit etti.

    MİT'ten tam isabet! PKK'nın Suriye'deki tesisleri yerle bir

    SAHA AJANLARI HAREKETE GEÇTİ

    Bunun üzerine saha ajanlarını harekete geçiren MİT, PKK'nın askeri, ekonomik ve lojistik tesislerinin, Suriye'de Kamışlı, Amude ve Aynularab bölgelerinde sivil görünümlü faaliyet yürüttüğünü belirledi. Daha sonra bu tesislere ait konum bilgileri merkeze aktarıldı.

    MİT'ten tam isabet! PKK'nın Suriye'deki tesisleri yerle bir

    50 HEDEF NOKTA ATIŞIYLA YERLE BİR

    Stratejinin belirlenmesi ve hazırlıkların tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye basan MİT, örgüte ait hedeflenen tüm alt yapı tesislerini nokta atışıyla imha etti.

    MİT'ten tam isabet! PKK'nın Suriye'deki tesisleri yerle bir

    Operasyonda 50'ye yakın hedef vuruldu.

    MİT'ten tam isabet! PKK'nın Suriye'deki tesisleri yerle bir

    Güvenlik kaynakları, MİT'in yürüttüğü operasyonlarda, sivillerin ve sivil yerleşim binalarının zarar görmemesine azami önem verildiğini belirtti.

    MİT'ten tam isabet! PKK'nın Suriye'deki tesisleri yerle bir

    SORUMLU TERÖRİSTLERİN KARARGAHI

    Sorumlu düzeydeki örgüt unsurlarının da içinde yer aldığı kritik yerleşke, karargah ve tesislerinden oluşan hedeflerin başarılı şekilde imha edildiğini bildiren güvenlik kaynakları, MİT operasyonlarının, sınır güvenliğine yönelik tehditlerin bertaraf edilmesine, örgütün Türkiye'ye yönelik eylemsel kapasitesinin ve operasyonel hedeflerinin akamete uğratılmasına önemli katkı sağladığını kaydetti.

    Düzenleyen: Seda Çakır - Güncel
    Kaynak: Ajanslar
    MitPkkTerörSuriye
    Haberler > Güncel > MİT'ten tam isabet! PKK'nın Suriye'deki tesisleri yerle bir
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