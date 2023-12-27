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    MİT'ten Süleymaniye'ye art arda operasyon: PKK'nın üç kritik yöneticisi etkisiz

    MİT, Süleymaniye'deki operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak 'Aryen Are' kod adlı Zeynep Eyveri ile birlikte terör örgütü PKK'nın 3 yöneticisi nokta operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Ayrıca PKK'ya ait Suriye Ayn El Arab, Kamışlı ve Amude'deki tesisler tam isabetle imha edildi, 50'ye yakın hedef vuruldu.

    MİT&#039;ten Süleymaniye&#039;ye art arda operasyon: PKK&#039;nın üç kritik yöneticisi etkisiz
    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyndeki Süleymaniye'de gerçekleştirdiği nokta operasyonlarla PKK/KCK'nın yöneticisi olan 3 teröristi etkisiz hale getirdi.

    Etkisiz hale getirilen isimlerin arasında, PKK'nın sorumlularından "Ali Xebat" kod adlı Erdinç Bolcal, Süleymaniye kuzey alan sorumlusu "Bahoz Zagros" kod adlı Mehmet Şefa Akman ve yöneticilerden "Aryen Are" kod adlı Zeynep Eyveri bulunuyor.

    ASKERİ ÜSSE EYLEM PLANLIYORDU

    MİT tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, İran-Irak sınırındaki tüm kadın teröristlerin faaliyetlerinden sorumlu Zeynep Eyveri'nin, Irak'ın Süleymaniye kırsalındaki Pencevin bölgesinde bulunduğu tespit edildi.

    Irak'ın kuzeyindeki askeri üslere yönelik eylem planlayan terörist, harekete geçemeden MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

    MİT'ten Süleymaniye'ye art arda operasyon: PKK'nın üç kritik yöneticisi etkisiz

    ÖRGÜT MENSUPLARIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    PKK tarafından güvenlik güçlerine yönelik saldırılar için teröristlere ideolojik ve askeri eğitim veren, PKK/KCK'nın sorumlularından Erdinç Bolcal'ın Kerkük'te eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.

    MİT tarafından takibe alınan terörist Bolcal, Süleymaniye'de düzenlenen nokta operasyonla beraberindeki örgüt mensuplarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

    MİT'ten Süleymaniye'ye art arda operasyon: PKK'nın üç kritik yöneticisi etkisiz

    SÜLEYMANİYE SORUMLUSUYDU

    Terör örgütüne 2005 yılında katılan Mehmet Şefa Akman'ın Irak'ın kuzeyinde örgütün Süleymaniye sorumlusu olduğunu belirlendi. Türkiye'ye yönelik silahlı eylem hazırlığında olduğunu tespit edilen terörist Akman, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

    MİT'ten Süleymaniye'ye art arda operasyon: PKK'nın üç kritik yöneticisi etkisiz

    PKK'NIN TESİSLERİ YERLE BİR

    Öte yandan PKK’nın kıyafetinden silahına, patlayıcısından günlük yaşam malzemesine kadar kullandığı tüm ürünleri Suriye’deki tesislerinde ürettiği tespit edildi.

    Bunun üzerine, MİT'in harekete geçen saha ajanları, PKK’nın askeri, ekonomik ve lojistik tesislerinin Suriye’de Kamışlı, Amude ve Ayn el Arab bölgelerinde sivil görünümlü olarak faaliyet yürüttüğünü belirledi.

    MİT'ten Süleymaniye'ye art arda operasyon: PKK'nın üç kritik yöneticisi etkisiz

    Tüm tesislere ait konum bilgileri merkeze aktarıldı. Örgüte yönelik strateji belirlenip, hazırlıkların tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı.

    Operasyonda, örgüte ait hedeflenen tüm alt yapı tesisleri nokta atışı ile imha edildi, 50’ye yakın hedef vuruldu.

     

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MitKuzey IrakTerörOperasyon
    Haberler > Güncel > MİT'ten Süleymaniye'ye art arda operasyon: PKK'nın üç kritik yöneticisi etkisiz
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