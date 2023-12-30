Türk ordusu, terör örgütü PKK'nın inlerine girmeye devam ediyor: 'Ansızın gelir, ansızın giderler'

30 Aralık 2023 22:17 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 22:42

Türkiye, Pençe Kilit Harekat bölgesinden gelen 12 şehit haberleriyle sarsıldı. Ancak, terör örgütlerine karşı sürdürülen mücadele devam ediyor.

IRAK'IN KUZEYİNE OPERASYON

Kahraman Türk ordusu, hem Suriye hem de Irak'ta terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenliyor. Bugün Milli Savunma Bakanlığı , Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 467 adet kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ile birlikte çok sayıda mühimmat ve askerî teçhizat ele geçirdiğini duyurdu. Bu rakam son dönemde tek seferde ele geçirilen en yüksek silah rakamı oldu.

SURİYE'DE TERÖR HEDEFLERİ VURULDU

Türk ordusu sadece Irak'ın kuzeyinde değil, terör örgütünün bulunduğu her yerde operasyonlarını sürdürdü. Mehmetçik, Suriye'de terör örgütüne ait birçok noktaya hava saldırıları düzenlendi.

ANSIZIN GELİR, ANSIZIN GİDERLER

MSB, Türk askerinin helikopterden indiği bir görüntüyü paylaşarak "Ansızın gelir, ansızın giderler..." notunu paylaştı.

TEK TERÖRİST KALMAYINCAYA KADAR

MSB, dün yaptığı paylaşımda 16 hedefin vurulduğunu açıkladı. Asil milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin ve milletin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye "tek bir terörist kalmayıncaya kadar" azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Bu harekatlar sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır." denildi.