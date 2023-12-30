MSB duyurdu! Zap bölgesinde PKK'ya ağır darbe: Tek seferde ele geçirilen en yüksek silah rakamı

30 Aralık 2023 13:51 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 14:22

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve askerî teçhizat ele geçirdi. Bu sayı son dönemde tek seferde ele geçirilen en yüksek silah rakamı oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK’nın inlerine girmeye devam ediyor. Etkisiz hâle getirilen iki teröristten teslim olanın verdiği bilgiler doğrultusunda Komandolarımız, Zap bölgesinde 467 adet kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ile birlikte çok sayıda mühimmat ve askerî teçhizat ele geçirdi. Bu sayı son dönemde tek seferde ele geçirilen en yüksek silah rakamı oldu" denildi.

ELE GEÇİRİLEN SİLAH VE MÜHİMMATLAR

— 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek,

— 56 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı,

— 314 adet el bombası,

— 2 adet PKMS makinalı tüfek yedek namlusu,

— 146 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,

— 139 adet tahta dipçik,

— Çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.