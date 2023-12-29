PKK'ya İsveç'te finans darbesi

29 Aralık 2023 17:40 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 17:44

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu'nda oy çokluğuyla kabul edilen İsveç'in NATO'ya katılım protokolü, hem NATO hem de İsveç tarafından olumlu bir şekilde karşılandı. Ancak, terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına karşı alınan tedbirler dikkat çekti.

Dışişleri Komisyonu, İsveç'in NATO üyeliği sürecini değerlendirmek üzere bir araya geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, İsveç'in NATO üyeliği hakkında bilgi verirken, İsveç'in terör örgütü PKK'nın finansman kaynaklarına yönelik attığı adımları vurguladı. Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay da İsveç'in terör örgütü PKK'nın finans faaliyetlerini engelleme çabaları hakkında bilgi sundu.

SÖZDE KÜRT KIZILAYI"

Haber Global'den Ertan Altan'ın haberine göre; özellikle "Kürt Kızılayı" adlı sözde yardım kuruluşuna odaklanan dikkat, İsveç makamlarının terörle mücadelede görevlendirdiği savcının bu konuda temaslar kurduğu bilgisiyle arttı. Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, İsveç'in PKK'nın "Kürt Kızılayı" adlı kuruluşunun finans kaynaklarını engellemesi konusundaki olumlu gelişmelere dikkat çekti. Burak Akçapar ise PKK'nın İsveç'teki ana finansman kaynaklarından biri olan "Kürt Kızılayı"nın banka hesabının kapatıldığını ve başka bir bankada hesap açma çabalarının sonuçsuz kaldığını ifade etti.

SAHTE YARDIM KURULUŞLARI

Terör örgütlerinin Avrupa'da yardım ya da kültür derneği adı altında sahte kuruluşlar açtığına dikkat çekilen haberde, "Kürt Kızılayı" adı altında faaliyet gösteren sözde kuruluşun, teröristlerin tedavilerini yapmak ve para toplamak amacıyla kullanıldığı belirtildi. Ancak, uluslararası hukuka göre sadece devletlerin Kızılay ve Kızılhaç gibi kuruluşları kurabileceği vurgulandı.

HİÇBİR YASAL DAYANAĞI YOK

Uluslararası hukuk kurallarına göre Kızılay ve Kızılhaç gibi kuruluşlar yalnızca devletler tarafından kurulabiliyor. Bu türden kuruluşlarla ilgili kuralları Cenevre Sözleşmesi ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) belirliyor. Söz konusu kurallara göre ise bir üye devlette sadece bir Kızılhaç, Kızılay derneği kurulabiliyor. “Kürt Kızılayı” adlı sözde kuruluşun hiçbir yasal dayanağı bulunmuyor.

DİĞER ÜLKELER İÇİN DE ÖRNEK OLABİLİR

Terör ve güvenlik uzmanı Ercan Çitlioğlu, İsveç'in aldığı bu önemli adımın TBMM'deki NATO görüşmesi öncesinde güven kazanma amacını taşıdığını belirtirken, bu tür tedbirlerin devamının izlenmesi gerektiğini ifade etti. Çitlioğlu, terör örgütünün Avrupa'daki faaliyetlerine ve İsveç'teki geçmişine dikkat çekerek, İsveç'in yasaklama kararının diğer ülkeler için örnek olması gerektiğini vurguladı.