MİT, Suriye'de PKK'nın kasasını etkisiz hale getirdi

30 Aralık 2023 10:59 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 11:35

Güvenlik güçler, 22 Aralık'ta Irak'ın kuzeyindeki 12 şehit verdiğimiz alçak saldırı sonrası PKK'ya ağır bedel ödetti. 1 haftayı aşkın süreçte Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine yönelik savaş uçakları ve SİHA'larla çok sayıda hava operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 70'ten fazla terörist etkisiz hale getirdi.

PKK'NIN KASASI ETKİSİZ

Güvenlik güçleri operasyonlarına bugün de devam etti. Son olarak MİT, Suriye'nin Kamışlı ilçesinden PKK'nın para kasasını nokta atışla vurdu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, yürüttüğü saha çalışmaları sonucu terörist "Viyan" kod adlı Remziye Altığ'ın, örgütün sözde üst düzey kadrolarından aldığı talimatlar doğrultusunda Suriye'de faaliyetler yürüttüğünü tespit etti.

NOKTA OPERASYON DÜZENLENDİ

MİT'in görevlendirdiği özel ekip tarafından yakın takibe alınan terörist Altığ, Kamışlı'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Terörist Altığ'ın 2016 yılı öncesinde Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması tarafından düzenlenen gösterileri organize ettiği ve örgütün eylemsel planlamalarında yer aldığı öğrenildi.

TERÖRLE MÜCADELEDE 'BUL-YOK ET' KONSEPTİ

Türkiye, terörle mücadele konusunda son yıllarda konsept değişikliğine gitti. Artık saldırı beklenmiyor, terör kaynağında bulunup yok ediliyor. Güvenlik güçleri ulusal güvenliğe risk teşkil eden terör örgütlerine yurt içinde ve sınır ötesinde darbe üstüne darbe vuruyor. Bu kapsamda Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde eli kanlı PKK mensuplarına nokta operasyonlarla hayat alanı tanımıyor.