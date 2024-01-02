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    MİT'ten PKK'ya büyük darbe! 'Para kaynağı' sözde sorumlu etkisiz hale getirildi

    Milli İstihbarat Teşkilatı, Süleymaniye'de PKK'nın sözde uyuşturucu ticareti sorumlularından Abdulmutalip Doğruci'yi etkisiz hale getirildi.

    MİT&#039;ten PKK&#039;ya büyük darbe! &#039;Para kaynağı&#039; sözde sorumlu etkisiz hale getirildi
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Terör örgütüne hem yurt içinde hem de sınır ötesinde darbe üstüne darbe vuran Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi.

    MİT, terör örgütü PKK'nın sözde uyuşturucu ticareti sorumlularından terörist Cesur Vedat kod adlı Abdulmutalip Doğruci’yi Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirdi.

    Terörist Abdulmutalip Doğruci, örgütün büyük gelir kaynaklarından olan uyuşturucu ticareti faaliyetini yürütüyordu.

    ÖRGÜTÜN PARA KAYNAĞIYDI

    MİT’in belirlemelerine göre terör örgütü PKK’nın en büyük gelir kaynaklarından birisini, Irak’ta gerçekleştirilen uyuşturucu ticareti sağlıyor. İran sınırı ve Süleymaniye kırsalı kullanılarak yapılan uyuşturucu ticareti PKK’nın denetiminde bulunuyor. Bölgedeki uyuşturucu ticaret ağı örgütün izninde düzenleniyor, hatta söz konusu ticareti örgüt mensupları doğrudan yönetiyor.

    Terörist Abdulmutalip Doğruci geçmiş dönemde örgütün Türkiye’deki uyuşturucu ticaretini düzenliyordu. MİT’in saha ajanları, PKK’nın üst yönetiminin Doğruci’ni Süleymaniye kırsalındaki uyuşturucu ticareti faaliyetlerini organize etmesi ve denetlemesi için özel olarak görevlendirdiğini tespit etti.

    MİT'ten PKK'ya büyük darbe! 'Para kaynağı' sözde sorumlu etkisiz hale getirildi

    SIKI TAKİBE ALINDI

    MİT, terörist Abdulmutalip Doğruci’nin etkisiz hale getirilmesi için çalışma başlattı. Terör örgütü PKK’nın uyuşturucudan elde ettiği kara paranın Süleymaniye’de Abdulmutalip Doğruci tarafından aklandığı tespit edildi. Paranın kırsalda bulunan teröristlerin bilgisayar, uydu telefonu, kamera sistemleri gibi çeşitli teknik ihtiyaçları için kullanıldığı öğrenildi.

    Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından MİT düğmeye bastı. Faaliyetleri saha ajanları vasıtasıyla detaylı bir şekilde takip edilen terörist Doğruci, Süleymaniye kırsalında bulunduğu sırada nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

    2017'DE KIRSALDA FAALİYET GÖSTERMEYE BAŞLADI

    Cesur Vedat kod adlı Abdulmutalip Doğruci’nin, geçmiş dönemde İstanbul’da gerçekleştirdiği uyuşturucu ticareti ve nitelikli yağma suçlarından dolayı adli takibata uğradı. Örgüte katılmadan önce PKK’nın gençlik çalışmalarını gerçekleştirdi. 2017 yılında Irak’a geçerek kırsalda faaliyet göstermeye başladı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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    Haberler > Gündem > MİT'ten PKK'ya büyük darbe! 'Para kaynağı' sözde sorumlu etkisiz hale getirildi
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