Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'na eylem hazırlığındaydı! DEAŞ'lı terörist Halep'te kıskıvrak

1 Ocak 2024 10:57 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 11:51

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu 'Hattab El Muhacir' kod adlı Abdullah El Cündi'nin, Suriye'deki Türk güvenlik güçlerine ait araçlara eylem planlamasında olduğunu tespit etti.

HALEP'TE SAĞ ELE GEÇİRİLDİ

Terörist El Cündi, MİT ile Suriye Milli Ordusuna bağlı yerel güvenlik güçlerinin, Fırat Kalkanı Harekatı alanında düzenlediği operasyonda sağ olarak ele geçirildi.

EYLEM PLANINI İTİRAF ETTİ

El Cündi ifadesinde, DEAŞ'ın, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanındaki Türk Güvenlik Güçlerine yönelik eylem hazırlığında olunduğunu itiraf etti.

Terör örgütü DEAŞ mensuplarının bu kapsamda zaman zaman keşif faaliyetleri icra ettiğini paylaşan El Cündi, eylem gerçekleştirmek üzere hazır bulunan örgüt mensuplarına ilişkin bilgileri de verdi.

Operasyonla, DEAŞ'ın eylem planlamalarının deşifre edildiği, örgüt çalışmalarının akamete uğratıldığı ve örgüte ait çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği kaydedildi.