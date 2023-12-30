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    DEAŞ'a 37 ilde 'Kahramanlar-38' darbesi! 189 kişi yakalandı

    İçişleri Bakanı Yerlikaya, 37 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kahramanlar-38' operasyonlarında 189 şahsın yakalandığını açıkladı.

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kahramanlar-38' operasyonlarında 189 şahsın yakalandığını açıkladı.

    "MÜCADELEMİZE ARALIKSIZ DEVAM EDECEĞİZ"

    "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" diyen Bakan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.

    "GECE GÜNDÜZ DEMEDEN OPERASYONLAR DÜZENLİYORUZ"

    "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek" diyen Bakan Yerlikaya, paylaşımında operasyona dair şu bilgileri verdi:

    "Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı Koordinesinde; 37 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kahramanlar-38' operasyonları kapsamında;

    Adıyaman’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.
    Afyonkarahisar’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 11 şahıs yakalandı.
    Ankara'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 27 şahıs yakalandı.
    Antalya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şahıs yakalandı.
    Bingöl’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.
    Batman'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.
    Bolu'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.
    Bursa’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 10 şahıs yakalandı.
    Çorum’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şahıs yakalandı.
    Diyarbakır’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 9 şahıs yakalandı.
    Düzce’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şahıs yakalandı.
    Erzurum’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.
    Eskişehir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.
    Gaziantep’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şahıs yakalandı.
    Hatay’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şahıs yakalandı.
    Isparta’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.
    İstanbul’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 22 şahıs yakalandı.
    İzmir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7 şahıs yakalandı.
    Karabük’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şahıs yakalandı.
    Kastamonu’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.
    Kayseri’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs yakalandı.
    Kırıkkale’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.
    Kırşehir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.
    Kocaeli’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 10 şahıs yakalandı.
    Konya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şahıs yakalandı.
    Kütahya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs yakalandı.
    Mardin’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şahıs yakalandı.
    Osmaniye’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs yakalandı.
    Sakarya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs yakalandı.
    Samsun’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.
    Siirt’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.
    Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şahıs yakalandı.
    Tokat’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.
    Trabzon’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şahıs yakalandı.
    Van’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs yakalandı.
    Yozgat’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.
    Yalova’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs olmak üzere toplam 189 şahıs yakalandı."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ali YerlikayaDeaşOperasyon
    Haberler > Gündem > DEAŞ'a 37 ilde 'Kahramanlar-38' darbesi! 189 kişi yakalandı
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