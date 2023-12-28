Ankara, İstanbul ve İzmir'de DEAŞ operasyonu

28 Aralık 2023 08:58 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 11:21

Ankara, İstanbul ve İzmir'de terör örgütü DEAŞ için düğmeye basıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, DEAŞ'a yönelik daha önceki soruşturmalar kapsamında elde edilen dijital materyaller ile örgüt mensuplarına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler incelendi.

10 ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan çalışmalarda, örgütsel faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 10 şüphelinin kimliği belirlendi. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

İSTANBUL'DA EŞ ZAMANLI BASKIN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 25 kişinin terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

Ekiplerin 3 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

İZMİR'DE DE 9 GÖZALTI

İzmir'de de Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yapılan çalışma kapsamında, 5 Suriyelinin DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Ayrıca 4 Suriyelinin de DEAŞ'la bağlantılı olabileceği gerekçesiyle haklarında "güvenlik tahdit kodu" bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler Kemalpaşa, Tire ve Torbalı ilçelerindeki operasyonlarda gözaltına alındı. Aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu.

Şüpheliler ile aynı evlerde bulunan 15'i çocuk 23 kişi de sınır dışı edilmek üzere Göçmen Büro İzmir Şubesine sevk edildi.