32 ilde DEAŞ operasyonu! 304 kişi yakalandı

22 Aralık 2023 08:12 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 08:32

Terörün kökünü kurutmak ve milletin huzurunu sağlamak için güvenlik güçlerinin aralıksız çalışması sürüyor. Bu kapsamda yapılan operasyonlara bir yenisinin daha eklendiğini duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, detayları paylaştı.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda milletin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacaklarını, mücadeleye güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle aralıksız devam edeceklerini belirtti.

304 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 32 ilde eş zamanlı olarak Kahramanlar-34 operasyonları düzenlediklerini vurgulayan Yerlikaya, aralarında İstanbul, İzmir ve Şanlıurfa'nın da bulunduğu bu illerde 304 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Terörle mücadele son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" ifadesini kullandı.

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Yerlikaya'nın paylaşımında şu bilgilere yer verdi:

`Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesinde; 32 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAHRAMANLAR-34“ Operasyonları kapsamında,

Adana’da DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olan 12 şahıs yakalandı.

Adıyaman’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.

Afyon’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.

Ağrı'da DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olan 1 şahıs yakalandı.

Ankara'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 39 şahıs yakalandı.

Antalya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.

Balıkesir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs yakalandı.

Batman'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.

Bursa'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 9 şahıs yakalandı.

Çorum’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 11 şahıs yakalandı.

Denizli’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.

Düzce’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.

Elazığ’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.

Gaziantep’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 8 şahıs yakalandı.

Hatay’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 16 şahıs yakalandı.

İstanbul’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 86 şahıs yakalandı.

İzmir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 20 şahıs yakalandı.

Kayseri’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs yakalandı.

Kırıkkale’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.

Kırşehir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şahıs yakalandı.

Kilis’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.

Kocaeli’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şahıs yakalandı.

Konya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 14 şahıs yakalandı.

Mardin’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.

Nİğde’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.

Sakarya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 12 şahıs yakalandı.

Samsun’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 9 şahıs yakalandı.

Sivas’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şahıs yakalandı.

Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 10 şahıs yakalandı.

Tekirdağ’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 19 şahıs yakalandı.

Trabzon’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.

Yalova’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs olmak üzere toplam 304 şahıs yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek!"