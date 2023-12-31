Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Pençe-Kilit'te 2 terörist daha etkisiz

31 Aralık 2023 12:59 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 13:18

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

OPERASYONLAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK

Bakanlık konutla ilgili olarak sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaptı. MSB'den tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"

Öte yandan 12 askerin şehit olduğu Kuzey Irak'taki saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde PKK/YPG terör örgütüne yönelik operasyonlarını yoğunlaştırdı. Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Asos bölgelerinde dün gerçekleştirilen operasyonlarda 16 hedef hava harekatıyla imha edildi, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildi.