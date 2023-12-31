Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Pençe-Kilit'te 2 terörist daha etkisiz

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Pençe-Kilit&#039;te 2 terörist daha etkisiz
    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

    OPERASYONLAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK

    Bakanlık konutla ilgili olarak sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaptı. MSB'den tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

    "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"

    Öte yandan 12 askerin şehit olduğu Kuzey Irak'taki saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde PKK/YPG terör örgütüne yönelik operasyonlarını yoğunlaştırdı. Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Asos bölgelerinde dün gerçekleştirilen operasyonlarda 16 hedef hava harekatıyla imha edildi, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildi.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Güncel > Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Pençe-Kilit'te 2 terörist daha etkisiz
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İnsan kaçakçıları 'Kalkan'a takıldı: 20 ilde eş zamanlı baskın - Güncelİnsan kaçakçıları 'Kalkan'a takıldı: 20 ilde eş zamanlı baskın150 milyon liralık 'çiftçi' dolandırıcılığı - Güncel150 milyon liralık 'çiftçi' dolandırıcılığıBasın Ekspres yolunu kilitleyen zincirleme kaza - GüncelBasın Ekspres yolunu kilitleyen zincirleme kazaErdoğan'ın Ayasofya sözleri ayakta alkışlandı! 'Bizim için şereflerin en büyüğü' - GüncelErdoğan'ın Ayasofya sözleri ayakta alkışlandı! 'Bizim için şereflerin en büyüğü'Karakolda polise kafa atıp kaçtı! - GüncelKarakolda polise kafa atıp kaçtı!Muş'ta korkutan yangın: Mahsur kalanlar can havliyle camlardan saktı - GüncelMuş'ta korkutan yangın: Mahsur kalanlar can havliyle camlardan saktıHatay'daki deprem sonrası Prof. Naci Görür'den açıklama - GüncelHatay'daki deprem sonrası Prof. Naci Görür'den açıklamaKuzey Marmara Otoyolu’ndaki zincirleme kazaya 3 tutuklama - GüncelKuzey Marmara Otoyolu’ndaki zincirleme kazaya 3 tutuklamaAkdeniz açıklarında deprem - GüncelAkdeniz açıklarında depremOğlu ölen annenin ihbarı milyonluk çeteyi çökertti! - GüncelOğlu ölen annenin ihbarı milyonluk çeteyi çökertti!
    Sonraki Haber Yükleniyor...