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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Necip Fazıl Kısakürek'i andı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Necip Fazıl Kısakürek&#039;i andı

Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, vefatının 41. yılında Necip Fazıl Kısakürek'i andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 41. yılında Necip Fazıl Kısakürek'i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük şair, fikir, dava ve aksiyon adamı Üstat Necip Fazıl Kısakürek'i ebedi aleme irtihalinin 41'inci yıl dönümünde rahmetle hasretle yad ediyorum. Allah mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Necip Fazıl Kısakürek'i andı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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