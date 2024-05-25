Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Necip Fazıl Kısakürek'i andı
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Güncel Haberleri / Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, vefatının 41. yılında Necip Fazıl Kısakürek'i andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 41. yılında Necip Fazıl Kısakürek'i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük şair, fikir, dava ve aksiyon adamı Üstat Necip Fazıl Kısakürek'i ebedi aleme irtihalinin 41'inci yıl dönümünde rahmetle hasretle yad ediyorum. Allah mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Güncel
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi