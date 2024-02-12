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    • Deniz otobüsü fırtınaya teslim oldu, çığlık sesleri birbirine karıştı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Bursa, İstanbul, Fırtına, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul-Bursa arası ulaşımı sağlayan deniz otobüsünde dün korku dolu anlar yaşandı. Şiddetli dalgaların gemiyi sarsmasıyla paniğe kapılan vatandaşlar panik oldu. Sürekli 'sakin olun' anonsu yapılırken o anlar vatandaş kamerasına anbean yansıdı. 

    Dün Marmara denizinde kuvvetli fırtına etkisini gösterdi. Fırtına nedeniyle çok sayıda feribot seferi iptal edildi. Ancak İstanbul-Bursa arası ulaşımı sağlayan deniz otobüsü seferini gerçekleştirdi. 

    Deniz otobüsü, şiddetli rüzgar sonrası çıkan dalgalar ile sarsılırken, feribotta bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

    SÜREKLİ 'SAKİN OLUN' ANONSU YAPILDI

    Panik yapan vatandaşlara sürekli ‘sakin olun’ anonsları yapılırken yolcular o anları cep telefonu ile görüntüledi.

    Görüntüler ise dalgaların şiddetini gözler önüne serdi.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    BursaİstanbulFırtına
    Haberler > Güncel > Deniz otobüsü fırtınaya teslim oldu, çığlık sesleri birbirine karıştı
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