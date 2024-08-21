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Elleri ve ayakları bağlı halde bulunmuştu! Müzisyen Çınar Ersanlı'nın katillerinden kan donduran ifade

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Elleri ve ayakları bağlı halde bulunmuştu! Müzisyen Çınar Ersanlı&#039;nın katillerinden kan donduran ifade

Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kadıköy'de Çınar Ersanlı'nın evinde elleri ve ayakları bağlanmış halde ölü bulunmasıyla ilgili 2 arkadaşı yakalandı. Şahıslar ilk ifadelerinde birlikte alkol aldıklarını ve bir süre sonra tartıştıklarını söyledi. Öte yandan Ersanlı'nın arkadaşlarını kapıda karşıladığı görüntüler ortaya çıktı.

3 gün önce Kadıköy Feneryolu Mahallesi Saldıray Sokak'ta yaşayan Çınar Ersanlı'nın evine giden yakınları, Ersanlı'nın elleri ve ayakları bağlı hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ersanlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Elleri ve ayakları bağlı halde bulunmuştu! Müzisyen Çınar Ersanlı'nın katillerinden kan donduran ifade - 1. Resim

KATİLLERİNİ KAPIDA KARŞILAMIŞ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ersanılı'nın ölümüne ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, Ersanlı'nın apartmanında bulunan güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde, bina önüne iki kişinin yürüyerek geldiğini ve ardından apartman girişinde Ersanlı ile buluşarak evine çıktıkları tespit etti.

Elleri ve ayakları bağlı halde bulunmuştu! Müzisyen Çınar Ersanlı'nın katillerinden kan donduran ifade - 2. Resim

ALKOL ALDIKTAN SONRA TARTIŞMIŞLAR

Eve çıkan iki kişinin Mehmet Ali U.(19) ve Emre E. (26) olduğunu belirleyen ekipler, şüphelileri dün Beşiktaş'ta gözaltına aldı.
Şahısların emniyetteki ifadelerinde Ersanlı ile daha önceden arkadaş olduklarını, olay günün evde alkol aldıktan sonra Ersanlı ile aralarında sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle boğarak öldürdüklerini söyledikleri öne sürüldü.

Elleri ve ayakları bağlı halde bulunmuştu! Müzisyen Çınar Ersanlı'nın katillerinden kan donduran ifade - 3. Resim

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Yapılan sorgulamalarda Mehmet Ali U.'nun bir, Emre E.'nin ise 7 suç kaydının olduğu belirtilirken, şüphelilerin Ersanlı ile buluşarak evine çıktığı ve bir markete girdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Elleri ve ayakları bağlı halde bulunmuştu! Müzisyen Çınar Ersanlı'nın katillerinden kan donduran ifade - 4. Resim

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Anadolu Ajansı
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