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    Ev sahibi pes etti, 'kapı duvar oldu'

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    İstanbul'da kentsel dönüşüme giren bir binada boş kalan dairelerden birisine hırsız girdi. Polisin daireyi kontrol etmek için kapısını kırması üzerine ev sahibi kapı yerine duvar ördü. Duvar örülen kapı ise ilginç görüntü oluşturdu. 

    Ev sahibi pes etti, &#039;kapı duvar oldu&#039;
    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul'un Avcılar ilçesindeki bir hırsızlık vakası sonrası ilginç görüntüler meydana geldi. Geçtiğimiz aylarda deprem tehlikesi nedeniyle yedi katlı bir binanın boş dairesine hırsız girdi. 

    KIRILAN KAPIYI DUVARLA ÖRDÜ

    Hırsız girdiği söylenen dairenin kapısı kontrol edilmek için ekipler tarafından kırıldı. Ev sahibi ise boş olan dairesine bir daha hırsız girmemesi için kapı yerine duvar ördü.

    GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRİYOR

    Duvar örülen kapı ise ilginç görüntü oluşturdu. Karot örneği de alınan binanın kat sahipleri arasında anlaşma sağlanırsa kentsel dönüşüm yapılacağı öğrenildi. Apartmanda ise çoğu dairenin boş olduğu öğrenildi.

    Binanın bulunduğu sokakta esnaf olan Ahmet Öz, “Daha önce hırsız girdiği söylenmiş bizde burada komşuyuz. Mal sahibini de tanıyorum. Polis geldi itfaiye geldi buraya kapıyı açtılar. Hırsız daha sonra kaçmış ama nasıl kaçtığını bilmiyorum. Sonra mal sahibi arkadaş oraya tekrar girilmesin diye duvar örmüş” dedi.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AvcılarHırsızKentsel Dönüşüm
    Haberler > Güncel > Ev sahibi pes etti, 'kapı duvar oldu'
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