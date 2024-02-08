Göçükte hayatını kaybeden madenci ile ilgili kahreden detay: 20 gün sonra emekli olacakmış

Zonguldak'ta bir madende meydana gelen göçükte Murat Çetinkaya hayatını kaybetti. Çetinkaya'nın 13 yıl boyunca madenci olarak çalıştığı, emekliliğine 20 gün kaldığı ortaya çıktı.

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte 45 yaşındaki Murat Çetinkaya ve Erdem Yıldız göçük altında kaldı. Erdem Yıldız ekiplerin çalışmalarının ardından sağ olarak kurtarıldı. Üç çocuk babası Murat Çetinkaya’nın cansız bedeni 5 saatlik çalışmayla göçükten çıkartıldı.

Üç çocuk babası Murat Çetinkaya için Beycuma beldesi Dereli Mahallesi’ndeki baba evinde ikindi namazını müteakiben cenaze töreni düzenlendi.

Kendisiyle birlikte diğer iki kardeşinin de madenci olduğu öğrenilen Murat Çetinkaya’nın Bolu ve Zonguldak’ta 13 yıl madenci olarak çalıştığı öğrenildi. Çetinkaya’nın emekliliğine 20 gün kaldığı ancak göçükte hayatını kaybettiği öğrenildi.

KÖY MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Cenaze namazına Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, GMİS Genel Başkan Yardımcısı, protokol üyeleri ile Murat Çetinkaya’nın mesai arkadaşları ve köy halkı katıldı.

Göçükten yaralı kurtulan Erdem Yıldız, yaralı halde mesai arkadaşının cenazesinde son görevini yaptı. Yıldız, Murat Çetinkaya’nın cenaze namazına katıldı, dua etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Murat Çetinkaya’nın cenazesi köy mezarlığında defnedildi.

NE OLMUŞTU?

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Göçükte mahsur kalan işçiler Murat Çetinkaya ve Erdem Y.'nin bağırması üzerine mesai arkadaşları tarafından kurtarma çalışması başlatıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç da bölgeye gelerek bilgi aldı.

Göçükten çıkarılan ve durumunun iyi olduğu öğrenilen işçilerden Erdem Y, ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vali Hacıbektaşoğlu, gazetecilere, saat 21.00 sıralarında özel maden işletmesinde 35 kişinin olduğu vardiyada, 2 işçinin çalıştığı ayakta göçük meydana geldiğini duyurmuştu.

Hacıbektaşoğlu, ihbarın ardından ekiplerin olay yerine intikal ettiğini belirterek, "Az önce iki madenci arkadaşımızdan biri sağ olarak çıkarıldı, kendinde ve şuuru açık. Diğer işçimizin de sağ olduğunu, ses alındığı biliyoruz. Bütün ekiplerimiz burada. İnşallah kısa zamanda da ona ulaşmalarını bekliyoruz. Geçmiş olsun." açıklamasını yapmıştı.