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Hurda toplarken buldu! Bazanın içinden battaniyeye sarılı ceset çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hurda toplarken buldu! Bazanın içinden battaniyeye sarılı ceset çıktı
Bahçelievler Mahallesi, Ceset Bulma, Haber

Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırşehir'de bir vatandaş hurda toplarken baza içerisinde battaniyeye sarılı halde erkek cesedi buldu. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde hurda toplayarak geçimini sağlayan bir vatandaş; hurda toplama esnasında Bahçelievler Mezarlığı'nın üst tarafında su dolu dere yatağında baza içerisinde battaniyeye sarılı halde erkek cesedi buldu.

OTOPSİ YAPILACAK

Durumun yetkililere bildirilmesi sonrasında olay yerine gelen ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi alırken güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye başladı. Kimliği belirsiz erkek cesedi otopsisi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Baza içerisindeki cesedi gören vatandaş ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bölgede inşaat işçiliği yapan İdris Kara; göle bazen insanların balık tutmak için geldiğini söylerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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