Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Güncel > İş insanı aracında başından vurulmuş halde bulundu! Cinayetle ilgili en yakını gözaltında

İş insanı aracında başından vurulmuş halde bulundu! Cinayetle ilgili en yakını gözaltında

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir’de 49 yaşındaki iş adamı Mehmet Akgül, kamyonetinde başından vurulmuş olarak bulundu. Olayla ilgili Akgül’ün eşi A.A., sevgilisi olduğu iddia edilen R.K. ve tetikçi G.U. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden eşi A.A. hariç diğerleri tutuklandı.

Bayraklı ilçesi Postacı Mahallesi 7610 Sokak'ta geçtiğimiz çarşamba günü bayram namazı için saat 07.00 sıralarında camiye giden bir vatandaş, ayakkabı toptancısı evli ve 1 çocuk babası Mehmet Akgül'ü kamyonetinin direksiyonu başında hareketsiz şekilde durduğunu fark etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Akgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen aynı gün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

İş insanı aracında başından vurulmuş halde bulundu! Cinayetle ilgili en yakını gözaltında - 1. Resim

EŞİ VE 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, bölgedeki 30'dan fazla güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Mehmet Akgül'ün saat 05.00 sıralarında aracıyla mahalleye geldiği, daha sonra ise ardından mahalleye giren otomobilde R.K. (35) ve G.U. (45) adlı 2 şüpheli tespit edildi. Akgül'ün şüpheli hareketlerde bulunan eşi A.A., R.K. ve G.U. gözaltına alındı.

İş insanı aracında başından vurulmuş halde bulundu! Cinayetle ilgili en yakını gözaltında - 2. Resim

YASAK AŞK İDDİASI

Akgül'ün eşi A.A., R.K. ile aralarında gönül ilişkisinin bulunduğunu, cinayeti R.K.'nın 500 bin TL karşılığında tetikçi olarak tuttuğu G.U.'ya işlettiğini ileri sürdü. Diğer şüpheliler ise suçlamayı reddetti. G.U. alkollü olması sebebiyle olay gününü hatırlamadığını söyledi. Polis, G.U.'nun olayda kullandığı belirlenen tabancaya da el koydu.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından dün, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.K. ve G.U. tutuklandı, eş A.A ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sezonu kapatan Oosterwolde ameliyat oldu! Sahalara dönüş tarihi belli olduÖnümüzdeki hafta havalar nasıl olacak? Meteorolojiden uyarı geldi, ortalık kavrulacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Film gibi olay kamerada! Kaçan hırsızı ünlü oyuncu yakalayıp bağladı - GüncelFilm gibi olay! Kaçan hırsızı ünlü oyuncu yakaladıBayramda 10 bini aşkın kaza, 13 bin 192 yaralı! Acı haberi Bakan Koca duyurdu - GüncelBayramda 10 bini aşkın kaza, 13 bin 192 yaralı!PKK propagandası yapan İBB'li isme soruşturma! Baykar'ı hedef aldı, Bayraktar ifşaladı - GüncelPKK propagandası yapan İBB'li isme soruşturma!Depremzedelere çifte bayram! Konutlar teslim ediliyor - GüncelDepremzedelere çifte bayram!MSB duyurdu! Irak'ta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - GüncelPKK'ya Gara'da darbe! Teröristler inlerinde yok edildiMezarlıktaki 'ot yakma' kavgası kanlı bitti: Uzman çavuş gözaltında - GüncelMezarlıktaki 'ot yakma' kavgası kanlı bitti
Sonraki Haber Yükleniyor...