İstanbul’a kar geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen net tarih verdi, yüzde 65 kar yağacak

2 Ocak 2024 15:35 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 16:11

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Diyarbakır ve Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak gece saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; sabah saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde, gece saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞLAR GELİYOR

Yağışların sabah saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde, gece saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı sel su baskını ulaşımda aksamalar gibi dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ORHAN ŞEN NET TARİH VERDİ: İSTANBUL’A KAR GELİYOR!

Öte yandan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen Marmara ve İstanbul için kar yağışı uyarısında bulundu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Prof. Dr. Orhan Şen, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün salı, Marmara, Ege, Batı Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu'da yağmur, gece Doğu Anadolu'da kar var. Sıcaklık ortalamanın üstünde devam ediyor.

Antalya'nın doğu ilçelerinde, gece saatlerinden sonra Osmaniye ile Hatay'ın kıyısında yer yer kuvvetli olabilir.

10-11 Ocak tarihlerinde Marmara bölgesi ve İstanbul'da beklenen soğuk hava ve kar yağışı olasılığı devam ediyor. Olasılık %65. Hergün bu olasılığı revize edeceğim.

İstanbul öğlen saatlerinden itibaren yağmurlu sıcaklık 15 hafta sonuna kadar 1-2 derece daha yükselir.”

“SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞECEK”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün önümüzdeki hafta hava durumu tahmini ise şöyle:

“Hava sıcaklığının, İç Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgesi’nin güney ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği beklenmektedir.”