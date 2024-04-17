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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da terör örgütü DEAŞ&#039;a yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı

Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki Daşişa karargahı ile bağlantısı olduğu belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ'ın Haseke'deki Daşişa karargahı ile bağlantıları olduğu tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

4 KİŞİ DAHA ARANIYOR

Karar üzerine harekete geçen polislerce düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Ekiplerin, 4 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

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Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Anadolu Ajansı
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