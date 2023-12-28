- Güncelleme Tarihi:
Kandilli az önce paylaştı! Bingöl'de korkutan deprem
Kandilli Rasathanesi, Bingöl'de saat 08.44'te 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssü Genç olan depremin derinliği 9.8 kilometre.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Bingöl'ün Genç ilçesinde bu sabah saat 08.44'te 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Korkutan depremin derinliğininm 9.8 km olduğu belirlendi.
Dün de Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, korkutan sarsıntı Çorum ve Kastamonu'da da hissedilmişti.
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
Düzenleyen: Seda Çakır - Güncel
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi