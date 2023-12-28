Kandilli az önce paylaştı! Bingöl'de korkutan deprem

28 Aralık 2023 08:52 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 09:41

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Bingöl'ün Genç ilçesinde bu sabah saat 08.44'te 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Korkutan depremin derinliğininm 9.8 km olduğu belirlendi.

Dün de Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, korkutan sarsıntı Çorum ve Kastamonu'da da hissedilmişti.