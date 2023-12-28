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    Kandilli az önce paylaştı! Bingöl'de korkutan deprem

    Kandilli Rasathanesi, Bingöl'de saat 08.44'te 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssü Genç olan depremin derinliği 9.8 kilometre.

    Kandilli az önce paylaştı! Bingöl&#039;de korkutan deprem
    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Bingöl'ün Genç ilçesinde bu sabah saat 08.44'te 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Korkutan depremin derinliğininm 9.8 km olduğu belirlendi.

    Dün de Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, korkutan sarsıntı Çorum ve Kastamonu'da da hissedilmişti.

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    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    DepremBingöl
    Haberler > Güncel > Kandilli az önce paylaştı! Bingöl'de korkutan deprem
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