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    Maden faciasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları 7. gününde devam ediyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Erzincan, İliç, Maden Faciası, Haber

    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağındaki toprak kaymasında kaybolan 9 işçiye ulaşmak için başlatılan çalışmalar 7. gününde de sürüyor. Çalışmalar, toprağın kaydığı dere yatağında ve manganez ocağında yoğunlaştırılıyor. Çok sayıda iş makinesinin çalıştığı alanda dere yatağı ve liç alanından alınan toprak, kamyonlarla maden sahasındaki eski mermer ocağı bölgesine taşınıyor.

    Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları 7'nci gününde devam ediyor. Ara ara yağışın etkili olduğu bölgede arama çalışmalarına, AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından 2 bin 700 civarında personel katılıyor.

    Maden faciasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları 7. gününde devam ediyor

    802 İŞ MAKİNESİ SAHADA

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve AFAD Başkanı Okay Memiş, arama ve kurtarma çalışmalarını koordine ediyor. Arama kurtarma faaliyetleri, 802 araç ve iş makinesi, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, dron, georadar, jeoradar, metale duyarlı 5 yer altı radarıyla yürütülüyor.

    Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde gerçekleştirilen aramalarda, yüksek teknolojik cihazlarla toprak altında kalan işçilere ulaşılmaya çalışılıyor. Toprak altında kalan işçilerin olabileceği bölgeleri belirleyen ekipler, havadan ve karadan tam donanımlı cihazlarla tarama faaliyetleri yapıyor.

    Maden faciasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları 7. gününde devam ediyor

    TOPRAK YIĞINI TAHLİYE EDİLİYOR

    Çok sayıda iş makinesinin çalıştığı alanda dere yatağı ve liç alanından alınan toprak, planlama doğrultusunda, kamyonlarla aynı maden sahası içerisinde manganez ocağının yanındaki eski mermer ocağı bölgesine taşınıyor.

    Ekipler, 210 bin metrekarelik alanı 8 bölüme ayırarak tüm noktaları termal ve manyetik dronlar, toprak altı görüntüleme cihazları başta olmak üzere gelişmiş teknolojik cihazlarla havadan ve karadan tarayarak çalışmalara destek veriyor.

    Maden faciasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları 7. gününde devam ediyor

    EKİPLER 2 NOKTADA ÇALIŞMALARI YOĞUNLAŞTIRDI

    Kayıp işçilerden 6'sının bölgedeki dere yatağına kayan toprak kütlesinin içerisinde, 3'ünün ise manganez ocağının içerisinde olduğu değerlendirildiği için çalışmalar bu bölgelerde yoğunlaştırılıyor. Manganez ocağında 1,5 milyon metreküpe yakın toprak bulunduğu ve bu toprağın 35 metre yükseklikte olduğu değerlendiriliyor. Heyelan riskine karşı güvenlik tedbirlerinin alındığı bölgede ayrıca toprak ve su analizleri de yapılıyor.

    Maden faciasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları 7. gününde devam ediyor

    6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

    İliç'e bağlı Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması sonucu kaybolan 9 işçinin bulunması için çalışma başlatılmıştı. Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, şirketin Türkiye'deki müdürü C.D'nin de olduğu 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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